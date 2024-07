Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Jorge Cicuttin

La reciente firma del pacto en Tucumán y los actos por el 9 de Julio pusieron en evidencia los cortocircuitos entre algunas parejas del poder. Problemas y choques que pueden condicionar el futuro de la política nacional.

La tirantez en la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel es algo sabido. Pero la ausencia de la vice en la firma del pacto en Tucumán causó sorpresa y disgustos. Pocos creen en la justificación de un fuerte estado gripal, menos después de su sonriente presencia, pocas horas después, en el Tedeum y en el desfile militar -donde pudieron jugar con Milei arriba de un tanque-, en medio de temperaturas extremas.

Una rápida curación que generó suspicacias. Poco antes del faltazo de Villarruel, la Casa Rosada difundió a los medios la foto oficial de un acto en homenaje a los policías caídos en el cumplimiento del deber, en la que aparece Milei en primer plano -con un espacio vacío al lado-, junto a su hermana Karina, la ministra Patricia Bullrich, Carlos Ruckauf y los jefes policiales. En un extremo de la foto se puede ver a la vice entrando presurosa al escenario. “La foto fue malintencionada, ya sabían que ella llegaba treinta segundos más tarde por problemas de tránsito”, dijeron en el entorno de Villarruel. Luego se engripó.

También es merecedora de una buena terapia la pareja que integran Javier Milei y Mauricio Macri. Tras las declaraciones del ex presidente y titular del PRO marcando diferencias y dudas sobre el andar de la política económica del gobierno y cuando muchos dudaban de la presencia de Macri en Tucumán, éste dejó de presenciar los partidos de tenis en Wimbledon para tomarse un avión y llegar de apuro a la cita por el pacto. “No quiso destratarlo a Milei, pero al final fue Macri quien se sintió destratado”, dijeron desde el PRO. Y pasaron a enumerar: durante su visita no pudo cruzar una palabra con Milei, lo recibió solo el gobernador peronista Osvaldo Jaldo, firmó el libro de visitas como otros invitados y no el Acta de Mayo. “Macri esperó media hora afuera sentado al lado de Adolfo Rodríguez Saá y muriéndose de frío, básicamente”, señalaron. Esperaba un trato especial y no lo tuvo. Se fue con mucha bronca.

La otra pareja en cuestión tiene un pasado conflictivo, pero en las últimas horas no dejan pasar oportunidad de mostrar que se quieren mucho. Los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger, estuvieron a puro abrazo en Tucumán y este martes en el desfile por el 9 de Julio. Caputo publicó una selfie en la que se los ve a ambos juntos y sonrientes, junto con la leyenda irónica:

“Seguiremos así de peleados con @fedesturze trabajando para el país!”. Sturzenegger le respondió con una broma: “Nos descubrieron a la salida del boliche @LuisCaputoAR”.

Mucho esfuerzo para dejar en el olvido sus encontronazos durante el gobierno de Mauricio Macri, en el que Caputo reemplazó a Sturzenegger del Banco Central. Luego Caputo fue echado del gobierno macrista tras un pedido del Fondo Monetario. El mismo FMI con el que mantiene buena relación Sturzenegger y ahora desde su flamante cartera cumplirá con muchos de sus pedidos. ¿Todo quedó en el olvido?

¿Cómo convivirán estas parejas en el futuro? Difícil de saber. También es válido preguntarse cómo repercutirán estas diferencias en el andar del gobierno, en la relación con el Congreso y en el armado de listas para las elecciones del año que viene.

Necesitarán bastante terapia.

