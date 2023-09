Silvina Luna falleció a los 43 años por la mala praxis de Aníbal Lotocki. Ante esto, el abogado Fernando Burlando fue a la Justicia y demandó al cirujano por “delito de homicidio” e incluso dio unas fuertes declaraciones para el noticiero “El Corresponsal” (TN), sobre las otras personas que fueron víctimas de Lotocki, quienes, como a la modelo, les generó problemas de salud.

Las impactantes declaraciones de Fernando Burlando sobre todos los pacientes de Aníbal Lotocki

Fernando confesó que todos los que fueron atendidos por Aníbal “piensan en mutilarse porque no soportan el dolor”. Incluso, aseguró: “Es eso o la vida”.

Luego, se refirió a Silvina: “La autopsia es un estudio revelador. Hay interés por parte de la familia y del público. Desde el primer día pedimos que se preste atención al sufrimiento que venía sintiendo ella”.

El cirujano que operó a Silvina Luna en 2016 hizo su descargo en contra de Aníbal Lotocki

Cristian Pérez Latorre operó a la modelo en 2016 y habló para el programa “DDM” (América TV), conducido por Mariana Fabianni, e hizo impactantes revelaciones sobre lo que ese líquido genera en el cuerpo. Además, no dudó en manifestar su furia en contra de Lotocki.

Primero, Cristian confesó: “La verdad es que estoy sorprendido, no me lo esperaba. Obviamente que todos sabíamos que era un final que no iba a tener un buen augurio. Lamentablemente, con este tipo de enfermedades, como tenía Silvina, lo primero que se destruye es el riñón y, una vez que deja de funcionar, le sigue el corazón. Entra en fallas cardíacas”.

Luego, continuó: “Es muy difícil salvar al paciente porque terminan infectándose con cualquier bacteria. Están inmunodeprimidos”. Es por esto que refiriéndose a la sustancia que le puso Aníbal a Luna en el cuerpo, expresó: “Todos los que lo tienen colocado desencadenan la misma enfermedad, una insuficiencia renal. Primero es aguda y después crónica”.

Ante esto, añadió: “El paciente, a la larga o a la corta, termina con su vida. No hay opción… No lo salvas en 5, 10, 15 años, es veneno”.

Entonces, apuntó en contra de Lotocki: “Este tipo de material sáquenselo de la cabeza. El “metacrilato”, porque no es metacrilato, es el nombre que le ha dado este señor… Es “polimetilsiloxano” con alginato de fraguado lento. Es el cemento para las prótesis dentales”.

Además, Pérez afirmó: “Si es médico, no puede dejar de conocer que ese producto es tóxico y está prohibido a nivel mundial. Si no lo es, puede ser que desconozca. Él seguramente es médico y tiene que tener conocimiento de que esto jamás se puede colocar”.

