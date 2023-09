A los 43 años, murió Silvina Luna a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, producto de las cirugías estéticas que le hizo Anibal Lotocki. El velorio se iba a llevar a cabo este viernes, pero se canceló ya que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 de la Ciudad de Buenos Aires le solicitó al Hospital Italiano la conservación del cuerpo de Silvina y su posterior traslado a la Morgue Judicial, después de que el fiscal Sandro Abraldes pidiera ese medida “para su posterior autopsia y demás exámenes periciales”.

Todos los detalles sobre la petición

Según la decisión, este deberá “ser preservado hasta tanto el magistrado interviniente, en una posible denuncia de un delito de acción pública, disponga las medidas que estime pertinente o hasta nueva indicación por parte del suscrito”.

La resolución responde a la solicitud del fiscal Abraldes, a cargo de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, en la que pidió “a la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal que ordene la inmediata preservación y custodia del cuerpo”.

El pedido se realizó en el marco de la causa donde se condenó a Lotocki.

“Esta Fiscalía considera de vital importancia la preservación del cadáver y su custodia por parte de la Morgue Judicial, en miras a una inminente autopsia del cuerpo a través del Servicio de Tanatología del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional”, sostuvo el fiscal en la solicitud.

Además, precisó que “como resultado de la muerte de la modelo y actriz existe “una situación nueva” en la sustanciación de este proceso penal”.

Abraldes agregó que “en consecuencia se torna, también, imperiosa la producción de la medida de prueba requerida, dada la proyección que, desde el ámbito científico, podrían tener las conclusiones que se obtengan a partir de dicha autopsia e incluso estudios complementarios en la salud de las otras tres personas damnificadas que existen en estas actuaciones: Gabriela Nilda Trenchi, Pamela Sosa y Stefanía Belén Xipolitaxis”.

La causa 50949/2015 está caratulada como “Lotocki Aníbal Rubén por lesiones graves en concurso real con estafa, lesiones graves y lesiones graves reiteradas en dos oportunidades, delitos que concurren en forma real entre sí”.

Las reflexiones que dejó Silvina Luna en su paso por “Seres Libres”

En el marco de este triste 31 de agosto, las declaraciones que brindó en 2022 en el ciclo “Seres Libres” de Crónica TV cobran un especial vigor. Y es que en aquella entrevista con Gastón Pauls habló y reflexionó en profundidad sobre su cirugía estética, las complicaciones de salud que tuvo que atravesar y su paso con drogas.

“Lo que me pasó me dejó una secuela crónica el cual me ocupo y está latente todo el tiempo. Aprendí de la experiencia y hoy puedo capitalizarlo de manera diferente. Cuando te pasa algo muy fuerte es como que pone gris u oscura tu vida y de repente ves todo tu mundo desde otra óptica. Busqué luz desde eso malo que me pasó”, comenzó relatando.

“Me hice una cirugía estética, la cual fui muy ingenua, muy poca información y confié en un profesional de la salud y puso algo en mi cuerpo que no estaba permitido y me lo pintó como algo muy superficial, sin hablar sobre la consecuencia que esto podría traer”, comentó.

A su vez, habló sobre el día en el descubrió las graves secuelas de ese procedimiento estético: “A los 3 años me hago un análisis de rutina y se dan cuenta que tengo un problema de calcio y de riñones, investigan y fue por esta operación”, señaló.

Silvina indicó que esa situación modificó significadamente su modo de vida. “Cuando comencé con el tema en los riñones me dijeron que tenía que dejar el alcohol, las cosas tóxicas, para mí era un tema por que a mí me gustaba ir a las fiestas electrónicas y pensé que mi vida iba a ser un embole, me iba a re aburrir y empecé a encontrar otro camino. Empecé a encontrar satisfacción en otras cosas. A escucharme de verdad”, afirmó.

En ese sentido, se adentró a las terapias alternativas, tanto en Argentina, como en otros países para “ver si esto se podía extraer”. “Hubo enojo conmigo, porque me sometí a eso y buscaba esa seguridad en lo externo. No tenía muy claro dónde estaba parada. Estoy en un juicio, pero no elijo tener el odio como emoción al médico”, sostuvo.

Aclaró que “no digo que la cirugía estética no sirva, es una rama de la medicina, es para que la gente tenga un bienestar físico y estético. A mucha gente le cambia la vida, pero en este caso me topé con una persona que sacrificó la ética por la estética”.

En relación al consumo de drogas, Luna se definió como una “visitante”. “De chica buscaba como esa adrenalina. Me han llamado la atención, pero probarlas. No tengo una personalidad adictiva. Entonces puedo hablarlo tranquilamente. Hice un gran cambio a raíz de este problema de salud y hoy casi no tomo alcohol”.

A su vez, remarcó que “todas las sustancias te sacan de la consciencia. Hoy elijo estar en consciencia. No intentar algo que no soy. Hay una Silvina que todavía no conocen, que mis amigos y familiares sí pero que aún no logro mostrar”.

En aquella ocasión, hizo hincapié en que “la libertad es elegir a consciencia, sacar los mandatos, las creencias y poder, realmente, hacer lo que quieras, lo que dicta tu corazón, conectar con la voz interna y sacar todo lo demás y poder tener la libertad”.

