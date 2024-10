Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto de karting de Río Gallegos, Thiago Díaz, ya se encuentra en Italia para disputar el Mundial de Karting. Desde Europa, habló con La Opinión Austral y compartió sus sensaciones antes del inicio de la competencia. El santacruceño viajó acompañado por su padre, Julio, y su equipo con quienes ha trabajado codo a codo en la preparación para este desafío.

Díaz comentó que su entrenamiento en Río Gallegos fue intenso, combinando gimnasio con sesiones de karting junto a su equipo. “Los únicos cambios que hice fueron dar un enfoque diferente, es un manejo distinto“, explicó, mostrándose confiado en el trabajo realizado. La experiencia previa en el Mundial de 2023, en Bahréin, fue clave para ajustar detalles: “Me ayudó a darme cuenta de que no estoy muy lejos si me enfoco y si estoy tranquilo“.

El orgullo de representar a su provincia y al país

Para Thiago, la posibilidad de representar a Santa Cruz y a Argentina en un evento internacional es motivo de orgullo. “Es una sensación muy linda saber que soy un argentino, santacruceño, que está en Europa representando al país”, dijo emocionado.

La importancia del equipo y la telemetría

Díaz destacó la sólida relación que mantiene con su equipo, construida a lo largo de los años. “Somos más que un equipo, hay mucha confianza, por lo que no hay mucho en lo que equivocarnos“, comentó, subrayando la importancia del ambiente positivo en el grupo.

En cuanto a la telemetría, explicó que resulta fundamental para ajustar detalles técnicos durante la competencia: “Influye un poco a la hora de detectar el uso del freno o si el motor se está cayendo.”.

Los desafíos y la pista en Italia

Thiago ya tuvo la oportunidad de visitar el circuito en Italia, aunque no ha podido probar el trazado debido a la lluvia que afecta la región. “La pista la veo muy linda, un trazado difícil, pero nada que sea imposible. Así que con mucha fe y ganas de correr ya”, afirmó con optimismo.

El apoyo de su familia, un impulso adicional

Díaz resaltó la satisfacción de compartir esta experiencia con su padre: “Que mi papá esté acá y pueda disfrutar conmigo esta aventura es muy bonito. Tenerlo al lado es muy satisfactorio“. La presencia de su familia más la confianza que generó con su equipo será un apoyo fundamental para afrontar los retos que vienen.

Con la mira puesta en el inicio del Mundial el próximo lunes, Thiago Díaz se muestra confiado y entusiasmado por representar a su provincia y al país en uno de los escenarios más exigentes del karting internacional.