El paso de la gira “Futttura”, por la provincia de Córdoba, no fue un evento más en la carrera de Tini Stoessel; el Estadio Mario Alberto Kempes fue el epicentro de un fin de semana cargado de matices, donde la música, los invitados y las celebraciones personales se fusionaron en dos funciones de alta intensidad; sin embargo, más allá del despliegue escénico, una frase espontánea de la cantante sorprendió a sus fanáticos.

La artista sopló las velitas por su cumpleaños número 29 arriba del escenario, rodeada del afecto de sus seguidores y con la presencia destacada de su pareja, Rodrigo De Paul; el futbolista fue el encargado de aparecer con la torta de cumpleaños, llevándose una de las ovaciones más grandes de la noche, pero, el momento que verdaderamente dejó al público en shock ocurrió cuando Tini, al referirse a una pequeña incomodidad con su vestuario, decidió hacer una aclaración que nadie esperaba.

En este marco, la “Triple T” se dirigió a la multitud para explicar que, si debía ausentarse unos instantes del escenario, se debía a un ajuste técnico de sus prendas y no a otros motivos. “Si en un momento me voy, es porque estoy con una situación… Aclaro, no estoy embarazada, por ahora…”, lanzó, sin filtros.

La frase no tardó en viralizarse y desatar un sinfín de interpretaciones; aunque la artista desmintió los rumores actuales, el uso del término “por ahora” fue interpretado por muchos como un guiño hacia sus planes a futuro con De Paul; sus dichos, cargado de espontaneidad, dejó entrever que, la posibilidad de la maternidad, no es un tema ajeno a los proyectos de vida que la pareja está construyendo, consolidando la imagen de una relación que atraviesa su mejor momento a pesar de las recientes turbulencias mediáticas que involucran a otras figuras del ambiente como Emilia Mernes.

Más allá de las especulaciones personales, el show fue una verdadera vitrina del pop y el género urbano actual; Tini no estuvo sola en esta celebración, ya que contó con la participación de figuras de renombre como Tiago PZK, Khea y Ulises Bueno, quienes aportaron diversidad rítmica a la jornada; especial mención merece la presencia de Ángela Torres, con quien compartió versiones de “Si tú te vas” y “Favorita”, reafirmando los lazos dentro de la industria.

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