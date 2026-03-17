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Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano, recuperó la libertad junto a su representante, Cristian Wagner, tras haber estado detenidos por la denuncia de un turista estadounidense.

Según la denuncia, el hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en un hotel de Palermo en la ciudad de Buenos Aires; la víctima es un turista estadounidense de 40 años que aseguró haber conocido a Luciana y a otro hombre, quien sería su representante, durante una salida nocturna en un boliche de ese barrio porteño; tras ese encuentro, los tres se dirigieron al hotel donde él se alojaba.

Luciana, detenida por la Policía en el barrio porteño de Palermo.

Arribaron cerca de las 6:45 de la mañana y permanecieron en la habitación consumiendo bebidas alcohólicas; el turista afirmó que, en un momento, se quedó dormido y que al despertar, varias horas después, advirtió que estaba solo y que le faltaban varias pertenencias personales, entre ellas, su pasaporte y un reloj digital; tras notar el faltante, el hombre realizó la denuncia.

La resolución dispuso la excarcelación de los dos acusados al no encontrar, hasta el momento, elementos que acrediten ni el presunto robo ni que hayan drogado a la supuesta víctima; en paralelo, la investigación ahora también pondrá el foco sobre el denunciante, Bradley Cameron Varela, a partir de una acusación por supuesto abuso.

La medida judicial no cerró el expediente, pero sí fijó una serie de condiciones para Martínez mientras continúe la pesquisa; entre ellas, deberá no entorpecer la investigación, mantener contacto con el tribunal, presentarse el primer día hábil de cada mes y cumplir una prohibición de acercamiento respecto del denunciante.

Tanto la ex GH como Wagner habían declarado el lunes y rechazaron la versión del turista, a quien conocieron en el boliche “Makena” en el barrio porteño de Palermo; en este marco, Martínez denunció al hombre por abuso sexual, un elemento que cambió el eje del caso y complejizó la reconstrucción de lo ocurrido durante esa noche.

El expediente, sin embargo, mantiene puntos sensibles; de acuerdo a las primeras informaciones, existen tres videos de cámaras de seguridad del “Hotel Smart” que muestran los movimientos previos y posteriores al episodio denunciado; una de esas grabaciones exhibe la caída de prendas desde un sector alto del edificio, ropa que, según la versión del turista, habría sido arrojada por Wagner mientras él permanecía con Martínez en el baño de la habitación.

Durante el procedimiento policial, los agentes recuperaron pertenencias que el hombre señaló como sustraídas; entre los objetos hallados, en un bolso que llevaba Wagner, figuraban un reloj Cartier, ropa, tarjetas de crédito y el pasaporte del denunciante.

Con la excarcelación ya concretada la causa entra en una nueva etapa, atravesada por versiones contrapuestas y por pruebas que, todavía, deberán ser valoradas en sede judicial; el caso, que desde el inicio mezcló fama, acusaciones cruzadas y una denuncia de abuso, seguirá abierto mientras la Justicia intenta establecer qué ocurrió realmente aquella noche en Palermo.

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