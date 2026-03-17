Gran Hermano vuelve a estar en el centro de la polémica por una noticia que mezcla el impacto mediático con una grave denuncia policial: en las últimas horas, la detención de Luciana Martínez, exparticipante de la edición 2024 de reality, estuvo en el foco de la tormenta por su presunta participación en un robo con la modalidad viuda negra; mientras la causa avanza en la Justicia, su historia personal y el recuerdo de su paso por la casa más famosa del país vuelven a cobrar notoriedad y abren el debate sobre los límites de la exposición y las segundas oportunidades.

En la edición en la cual participó, Luciana se destacó como una joven santacruceña que, después de mucho tiempo, decidió dar un paso fundamental en su vida: visibilizar su identidad de género como mujer trans ante su familia, quienes, hasta ese momento, desconocían su decisión; su historia emocionó a los televidentes y a sus propios compañeros, sobre todo, por el largo camino que recorrió desde su lugar de nacimiento a miles de kilómetros de la Capital Federal y por la pasión por el baile que la acompaña desde el jardín de infantes.

A poco de ingresar a la casa, Luciana empezó a abrir su corazón y encontró refugio en Sandra, una de las jugadoras de mayor edad; en una charla íntima, la joven compartió uno de sus grandes deseos.“Mamá fue criada en el campo, entonces, ella no conoce la ciudad; en 2019, estuve en un reality llamado “Argentina Baila” en la TV Pública; mi sueño era llegar a la final para que ella viaje a Buenos Aires, conozca la ciudad y que esté orgullosa viendo lo que me gusta hacer”, confesó al borde de las lágrimas ante Sandra. “Ahora, con esto del programa no pudo venir ni le pude avisar, pero espero que sea la oportunidad para que lo haga y me vea”, añadió sobre su mamá, que tiene 70 años.

La travesía de Martīnez dentro de la casa duró tres meses y 22 días, en los que protagonizó varias polémicas, como su enfrentamiento con Bati Larrivey y sus tácticas de juego; finalmente, quedó eliminada tras un mano a mano con Chiara Mancuso: con el 51,2% de los votos se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano; su salida generó tristeza dentro del reality, especialmente, en “El Tridente”, el grupo que conformaba junto a Tato Algorta y Luz Tito.

Ya fuera del juego, los meses que siguieron le permitieron a Luciana mantenerse en los medios: aprovechó la visibilidad para sumarse a distintos programas de streaming y potenciar su presencia en redes; su historia de vida, atravesada por la valentía de visibilizar su identidad y la pasión por el baile, la convirtieron en una figura inspiradora para muchos jóvenes, en especial, dentro del colectivo trans.

Pero, todo cambió este sábado, cuando trascendió el episodio que la puso, nuevamente, en el centro de la polémica; la información comenzó a circular a partir de una publicación de la periodista Fernanda Iglesias en sus redes, donde reveló los primeros detalles del caso: “Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con modalidad “viuda negra”; sucedió anoche en el Smart Hotel y, la víctima, es un turista norteamericano”.

Luciana, detenida por la Policía en el barrio porteño de Palermo.

Según la denuncia, el hecho ocurrió durante la madrugada en un hotel de Palermo en la ciudad de Buenos Aires; la víctima es un turista estadounidense de 40 años que aseguró haber conocido a Luciana y a otro hombre, quien sería su representante, durante una salida nocturna en un boliche de ese barrio porteño; tras ese encuentro, los tres se dirigieron al hotel donde él se alojaba.

Arribaron cerca de las 6:45 de la mañana y permanecieron en la habitación consumiendo bebidas alcohólicas; el turista afirmó que, en un momento, se quedó dormido y que al despertar, varias horas después, advirtió que estaba solo y que le faltaban varias pertenencias personales, entre ellas, su pasaporte y un reloj digital; tras notar el faltante, el hombre realizó la denuncia.

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