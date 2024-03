Meses atrás, Tini Stoessel dio una nota para el diario “El País”, donde contó acerca de sus problemas de salud mental. “Estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por motivos personales. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme. Pensé en la gira de España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”, había expresado. También, en sus recitales comenzó a concientizar sobre este tema y alentó a los fans a que “se animen a pedir ayuda”. Hace unos días, la artista eliminó todas las publicaciones de Instagram y alertó a sus seguidores, pero, luego, hizo un posteo para mostrar el concepto de su nueva era musical. En esta, refleja las complicaciones que estuvo teniendo en este último tiempo. En consecuencia, una hater la menospreció y ella no dudó responderle.

La picante respuesta de Tini Stoessel

La usuaria “@babyrancia”, le puso a Tini: “Contame, ¿qué te pasó de grave en la vida reina?. ¿Qué te digan roba maridos o te tiñeron y te quedó mal?. ¿Qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show? Ridícula”.

A raíz de esto, Stoessel no se guardó nada y comentó: “Personas como vos me hicieron sentir, exactamente, lo que estás diciendo. Me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma en muchas situaciones”, y, aseguró: “Terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer”.

Por último, añadió: “No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro. Así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces”.

Todo lo que se sabe de la nueva era musical de Tini Stoessel

Anteriormente, publicó una historia donde se podían ver mechones de pelo cortados y tirados en el piso. Hay que destacar que, en una ocasión, comentó: “Cada cambio que me fui haciendo, está reflejado en varios procesos emocionales que fui viviendo”.

Por otro lado, en una publicación, ya eliminada, se la puede ver a ella de costado sujetando un mechón de su pelo.

En esta, escribió: “El mundo seguía girando, pero no para mí”.

También, en otra imagen, se la ve de frente con una tijera, simulando que se va a cortar el pelo y mirando el piso. En este posteo, comentó: “Me quedé callada”.

En la última publicación que hizo, se encuentra dentro de una bañera con tintura en la cabeza.

Y, puso: “Nadie sabe lo que no se ve”.

Hasta el momento, no dio información de cuándo lanzará su nueva música.

