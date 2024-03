Luego de que se difundiera un video donde Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole, la cantante decidió terminar la relación. Aunque, en ese momento, no dio declaraciones al respecto, durante su show en el “Movistar Arena” cantó un pedazo del tema que está por sacar, el cual le lanzó una fuerte indirecta a su ex. Ahora, fue entrevistada y se animó a contar cómo se siente.

Las fuertes declaraciones de Nicki Nicole sobre la infidelidad de Peso Pluma

Nicki, expresó: “Sentí que fue bastante expuesto y que tenía que decir lo que sentía y lo que me pasaba”.

Luego, aseguró: “También, me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres. Mucho apoyo y cariño”. Sin embargo, dijo que “lo difícil” se da cuando se mezcla lo privado con la exposición”. “Mucha gente sale a opinar y es complicado”, aseveró la artista.

En ese sentido, Nicki confesó qué decisión tomó para cuidarse. “Entonces, yo dije ‘ok, esto está pasando. Está en mí decir algo o no decirlo’, pero siento que lo tengo que decir y, también, va de la mano con lo que soy”, manifestó, haciendo referencia al tema que cantó en el Movistar.

Por último, añadió: “Canto lo que vivo y digo lo que siento. Y, si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%”.

¿Qué dice la letra que le dedicó Nicki Nicole a Peso Pluma tras la infidelidad?

Durante su presentación, la cantante le agradeció a sus fanáticos por el amor incondicional que le brindan cada día y aprovechó para mostrar un pedacito de su nueva canción. En esta, destruyó a Pluma.

Antes de comenzar a cantar, Nicole comentó: “Como saben, este último tiempo me estuvieron pasando muchas cosas. Esto, me hizo darme cuenta de que todos disfrutamos y sufrimos por amor. Hoy, les quiero agradecer, principalmente, a ustedes por acompañarme, por estar presentes en todo este proceso de “ALMA”, y, continuó: “Gracias por el apoyo que me dan y, seguro, me van a seguir dando, porque hemos conectado de una manera con la que yo no conecté con nadie nunca. Así que les quiero agradecer, por este camino tan hermoso que hemos transitado juntos. Como nos volvimos uno, con cada show y canción. Me di cuenta que siempre sano a través de la música”.

Después de estos dichos, la artista comenzó a cantar un pedazo de su nuevo tema, con una letra muy polémica dedicada a Peso.”Y que las espinas, también, hacen parte de la flor. Sé que vos tenés presión, pero es que yo tengo valor. Sé que sos jugador, pero conmigo, bebé, te equivocas. Yo todo te di y vos, como si nada, te fuiste con otra. Pero yo me curo solita, no es la primera vez que estoy rota. Ten en cuenta que el karma tarde o temprano rebota”.

