Este fin de semana, Tini Stoessel se presentó en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta en el marco de su gira “Futttura“; en medio del recital, la cantante frenó para dar un sentido mensaje contra el acoso y la violencia hacia las mujeres.

El momento quedó registrado por sus fanáticas y, rápidamente, se viralizó en las redes; visiblemente conmovida, la cantante se quebró mientras reflexionaba sobre el miedo y la inseguridad que muchas sufren a diario.

“Anímense a hablar y a contar con alguien… es difícil hablar o expresar”, comentó Tini ante un estadio completamente en silencio, que la escuchaba con atención.

Tras estos dichos, manifestó: “Es muy loco ver tantas mujeres esta noche, algunas muy chiquitas, otras más grandes… qué injusto, qué injustas muchas cosas, pero, al día de hoy, es muy loco sentir esa inseguridad”.

Durante su discurso, también, dijo: “A la hora de hacer cualquier cosa, tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás a salvo… En todo, en el trabajo, en el colegio…”.

En este marco, Tini remarcó la importancia de acompañarse entre mujeres. “Estamos acá, estamos todas juntas y estamos todas en esta misma lucha; desde esas mínimas cositas, a las más grandes… No las dejen pasar. Anímense a hablar”, remarcó.

“Te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene alguna historia para contarte. Es muy loco… Escucho este silencio y me parece estremecedor”, comentó, mientras intentaba contener las lágrimas.

Antes de continuar con el recital, dejó un último mensaje. “No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar, no tengan miedo; también, espero que seamos más escuchadas”, cerró.

En las redes, sus admiradores compartieron el video del momento y se mostraron preocupados por las palabras de Tini; sin embargo, también destacaron que la artista se haya expresado públicamente por la llegada que tiene su voz.

Leé más notas de La Opinión Austral