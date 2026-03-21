Emilia Mernes se encuentra en el ojo de la tormenta tras destaparse una supuesta guerra interna con Tini Stoessel; todo empezó cuando los usuarios de las redes se dieron cuenta que tanto la protagonista de “Violetta” como María Becerra y Antonela Roccuzzo habían dejado de seguir a la entrerriana; en este marco, se dio a conocer que, la pelea, venía arrastrándose de años anteriores, provocando un gran escándalo a su alrededor; en medio de su silencio, se dio a conocer que, Mernes, estaría viviendo un delicado momento.

El duro presente de Emilia Mernes tras la polémica

Emilia se encontraba en medio de un romántico viaje por Japón, junto con su pareja Duki, cuando se destapó una fuerte interna en la industria de la música, la cual generó un gran escándalo en las redes y los medios de comunicación, sobre todo, por la supuesta actitud que habría tenido la cantante con algunas de sus colegas; sin embargo, Yanina Latorre reveló que solo había contado la versión de muchos artistas que trabajaron y se pelearon con la entrerriana; por este motivo, decidió buscarla y preguntarle cómo se encontraba frente a la situación y recibió una respuesta que alertó a sus seguidores.

“Me enteré que Emilia está muy deprimida; no le gustaron las versiones, no por nosotros, por todo el mundo”, indicó en su programa en “SQP” (América TV).

Ante esto, contó que le ofreció un derecho a réplica mediático para que pudiera defenderse de los dichos en su contra. “Qué me cuente una historia, se cuenta la versión y que la gente decida; yo, le ofrezco este espacio… hablo con ella, que me mande una prueba; capaz, tiene una respuesta a todo esto”, insistió en el vivo; sin embargo, aseguró que no obtuvo respuestas ni mayor información de la que ya habría contado.

Muchos de los usuarios de las redes sociales esperaron alguna respuesta de parte de Emilia a las acusaciones en su contra, aunque la cantante mantuvo el silencio, tanto en los medios de comunicación como en su propio Instagram; esto llevó a que muchos se fijaran qué pensaba Duki, quien se encuentra con ella de viaje por Japón; por este motivo, todos comenzaron a ver la cuenta del rapero y se sorprendieron con su gesto; durante el miércoles 18 de marzo, él compartió, en sus historias, chats con sus seguidores hablando de su música y, esta acción, llevó a que hubiera dos teorías al respecto: por un lado, que había decidido alejar del foco a su novia y a la polémica y, por el otro, que había decidido mantener el silencio debido a las acusaciones, generando dudas sobre su postura.

Emilia Mernes se encuentra en un delicado momento personal debido a la polémica con Tini Stoessel y otros cantantes alrededor; si bien mantiene el silencio, su círculo se contacta con algunos periodistas y exponen esta dura situación.

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