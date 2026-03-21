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La muerte de Daniel Buira generó una profunda conmoción en el mundo de la música y, uno de los mensajes más emotivos, fue el de Andrés Ciro Martínez; en su cuenta oficial de Instagram, el líder de “Los Piojos” despidió al baterista con un texto cargado de dolor, recuerdos y gratitud por el reencuentro que habían tenido recientemente.

“Adiós, Dani; ¡qué dolor despertar con esta noticia! Te fuiste tempranito; faltaba por vivir y hacer, pero diste mucho; se me superponen las imágenes; te veré, siempre, detrás de los parches con tu risa jocosa, tus frases repetidas, tocando lo que se te canta; un percusionista con batería, un creativo, un artista; nos dimos el gusto de volver a tocar juntos, de volver a ser “Los Piojos”, en vivo, sobre un escenario”, escribió Ciro.

Y, añadió: “Esperaste, en silencio, 25 años y lo disfrutaste profundamente; te abrazo, acá, bajo la lluvia, desde la orilla uruguaya, que tanto nos inspiró; envío un conmovido pésame a su familia, de parte mía y toda la gente de “Los Persas”; te vamos a extrañar ¡Qué suenen los tambores desde arriba! ¡Dibuje Maestro!“.

Buira fue siempre elogiado por sus ex compañeros por aportarle a la banda sonidos que no estaban al alcance, muchos de ellos, traídos de África, de Centroamérica o de acá nomás, apenas cruzando el Río de La Plata; introdujo, también, el tango y candombe en una de las bandas de rock más importantes de la historia argentina.

Hincha fanático de Independiente, también recibió un saludo especial del equipo de sus amores. “Se nos fue Dani Buira, batero de “Los Piojos”, fanático de Independiente y quien acercó la Escuela de Percusión de la mano de La Chilinga al Club; Qué paz descanses, Diablo; un gran afecto a todos sus familiares y amigos”, publicó la cuenta oficial del club de Avellaneda.

El regreso de Los Piojos

El 4 de septiembre del 2024, “Los Piojos “anunciaron su regreso a los escenarios tras un parate de 15 años; Buira hacía 25 que había dejado de formar parte de la banda.

Su lugar lo ocupó Sebastián “Roger” Cardero, quien grabó los siguientes discos: “Verde Paisaje del Infierno”, “Maquinas de Sangre”, “Civilización” y los en vivo “Huracanas de Luna Plateada”, “Fantasmas peleándole al viento” y “Ritual Piojoso”, grabado en el último show en River.

En el anuncio se comunicó que, Buira, volvía a formar parte de la banda para una serie de shows que incluyeron el estadio Diego Armando Maradona de La Plata, el festival Cosquín Rock 2025, la visita a varias provincias y un cierre -no definitivo, anunciaron-, nuevamente en la cancha de River.

“¡¡Este es un momento inolvidable en mi vida!! Regresando con mi banda, aquella que formamos en el 87 y que, hoy, vuelve a estar en mi corazón y ser parte de mis sueños, verlos a todos/as ustedes tan felices contando y bailando es lo más importante; quisiera tirarme al público, abrazarlos y decirles cuánto los quiero!!!!!. ¡¡¡Gracias, gracias, gracias por la buena onda, el apoyo que me dan permanente, que me hace tan bien!!!. ¡¡Soy feliz junto a ustedes!!. ¡¡¡¡¡¡¡¡Vamooo, los piojos!!!!!!!!”, escribió en su cuenta de Instagram.

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