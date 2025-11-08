Tras varias semanas de silencio, Rusherking decidió romper el silencio sobre su ruptura con Ángela Torres; el artista eligió hacerlo en una entrevista con el programa “Sálvese Quien Pueda” (América TV), donde se refirió, por primera vez, a los dichos de su expareja, quien lo había calificado de “tacaño”, generando una ola de repercusiones en redes.

“Lo que dijo me shockeó bastante porque, en ese sentido, soy bastante perfil bajo y trato de no hablar de mis relaciones o las cosas que pasaron y, menos, en público”, indicó el artista, visiblemente incómodo con la exposición mediática del tema.

Rusherking reconoció que sintió la necesidad de defenderse, aunque admitió que no lo hizo de la mejor manera. “Obviamente, me veía en la situación de tener que defenderme; no me defendí de la mejor manera y me hubiese gustado hablar más sobre eso, pero mi equipo me dijo que no valía la pena defenderse de algo que no soy”, lanzó, asegurando que la acusación de su ex es falsa.

Más sereno, el músico reflexionó sobre su manera de encarar las relaciones amorosas. “Si hay algo de lo que estoy seguro es de que siempre que estoy de novio, doy lo mejor de mí; no soy una persona rata, no soy alguien que está escatimando y la gente que me conoce lo sabe”, aseveró, con firmeza.

Además, reveló que la reacción pública de Torres le generó malestar. “Soy bastante transparente, así que no tengo que defenderme sobre eso; no me cabió que, después, no se hiciera cargo de lo que había dicho”, dijo, dejando en evidencia que el conflicto trascendió lo mediático.

Finalmente, contó que intentó comunicarse con la actriz para aclarar lo sucedido, pero no tuvo respuesta. “Le escribí, le mandé un testamento diciéndole que no entendía por qué dijo lo que dijo, y, no me contestó”, cerró.

Con estas declaraciones, Rusherking decidió dar por terminado el escándalo mediático de su separación.

