Telefe ya puso en marcha el regreso de MasterChef Kids y comenzaron a conocerse los primeros detalles sobre uno de los realities culinarios más importantes; después de varios años de ausencia, el formato infantil volverá a la pantalla con novedades tanto en la conducción como en la producción, aunque, hasta el momento, quedan algunos aspectos por confirmar.

Según contó Yanina Latorre en “SQP” (América TV), el canal ya habría definido quién estará al frente de la conducción y evalúa dos posibles fechas para su estreno.

De acuerdo con la información dada en el programa, Ian Lucas sería el conductor elegido para la nueva el nuevo cilclo; el influencer asumiría este desafío tras su salida de “Por el Mundo”, en una apuesta de Telefe por captar al público infantil y juvenil.

Las grabaciones comenzarían en las próximas semanas, aprovechando que, el estudio, ya está montado para las emisiones actuales de MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara; esto permitiría que ambos ciclos se filmen, prácticamente, en simultáneo.

En cuanto al estreno, existen dos escenarios que analiza la producción:

Lanzarlo, inmediatamente, después de la finalización de MasterChef Celebrity, para mantener el bloque gastronómico en el horario central; grabar toda la temporada durante este año y reservar su estreno para 2027.

Por el momento, Telefe no confirmó, oficialmente, ninguna de las dos alternativas.

Otro de los grandes interrogantes sigue siendo el jurado; hasta ahora, no trascendió si regresarán algunos de los chefs históricos del formato o si el programa apostará por una renovación completa; tampoco se anunciaron los participantes que integrarán la competencia infantil.

La franquicia infantil ya tuvo una experiencia en Argentina con MasterChef Junior, emitido en 2015 bajo la conducción de Mariano Peluffo, y logró una buena recepción entre el público; diez años después, el formato busca volver actualizado y aprovechando el éxito que la marca “MasterChef” mantiene en la televisión argentina.

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