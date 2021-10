Toto Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González, contó que fue abusado a los 7 años

En un nuevo programa de PH Podemos Hablar, el hijo de Adrián Suar y Araceli González, Toto Kirzner, reveló que cuando tenía 7 años, fue víctima de abuso. En el ida y vuelta con Andy Kusnetzoff, dijo que hace dos años le pudo contar a sus padres lo que le pasó durante su infancia, luego de padecer un ataque de pánico.

El actor de 23 años dio su duro testimonio frente al resto de los invitados, la actriz Cecilia Roth, el actor Mauricio Dayub, la periodista Belén Ludueña, el trapero Tiago PZK. Fue en el momento en que todos se acercan al fogón para volver a algún momento de sus vidas que quisieran cambiar, el joven expresó: "Le diría al Toto de 7 años por qué tanta ansiedad de ir a ver a mi amigo, le diría: 'Podés esperar un día más, mañana lo podés ver'". Kusnetzoff le pidió que explicara esa advertencia, y allí cuando se sinceró sobre el motivo por el que hubiera querido no ir a visitar a su compañero.

"Soy una persona muy ansiosa, que todo lo quiere ya, y ese día quería ir a la casa de mi amigo", comenzó relatando. "Ahí había trabajado una persona que yo no la tenía más que de vista, lo vi con un rastrillo, mientras yo estaba en la vereda, con una distancia como estoy acá ahora", siguió.

"Esa persona me empezó a hablar, y en un momento no sé porqué, pero se empezó a oscurecer todo, y ahí dije 'hay algo raro', porque soy bastante intuitivo, y me empecé a alejar; él notó que me alejaba y tampoco voy a contar tanto detalle porque es horroroso y no hay necesidad, pero bueno, finalmente ocurre, me arrastra hasta la cama, ocurre eso espantoso, y lo mismo en otra oportunidad", relató con dolor.

Luego, el calvario: "El tipo me saludaba como si nada, y me acuerdo que me fui corriendo, llorando, no sabía a quién decirle, y todo ese año resultó ser una pesadilla porque lo veía cada tanto", reconoció con tristeza.

"Hace un par de años le cuento a mi familia, porque eso en algún momento sale, se lo cuento a mis amigos más cercanos de la infancia, y se lo cuento a mis viejos, que en ese momento ellos se unieron nuevamente para pensar qué hacer con esa situación", agregó.

"Yo estaba mirando el noticiero con mi mamá y con Fabián Mazzei -el marido de la actriz- y me empieza a agarrar un ataque de pánico y me desmayo. Y mi vieja sola, bien de madre, me preguntó qué me había pasado, y se lo conté", comentó Toto.

"Estar diciéndolo hoy acá es mucha exposición y capaz me juega en contra, porque me pregunto si lo habré dicho bien o mal, porque no es lo mismo que hablar con tu círculo íntimo, pero supongo que también va a haber gente que sienta que le pasó lo mismo", se sinceró