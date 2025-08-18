El sicario del “Rey de Meiggs” rompió el silencio antes de ser extraditado a Chile: “Me soltaron para matarme” El joven venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, acusado de ser el autor material del crimen del “Rey de Meiggs” en Santiago de Chile, fue recapturado en Colombia tras haber sido liberado por error en una cárcel chilena. Antes de su extradición, lanzó frases desafiantes que reaviva las dudas sobre su fuga.

Alberto Carlos Mejía Hernández, conocido como el sicario del “Rey de Meiggs”, fue recapturado en Colombia tras permanecer prófugo luego de que en Chile lo liberaran por error.

El joven venezolano de 18 años, señalado como autor material del homicidio del empresario chileno José Felipe Reyes Ossa, fue detenido el sábado 16 de agosto en Barrancabermeja y trasladado a Bogotá, donde espera su extradición.

En un breve contacto con la prensa y al ser consultado sobre si se arrepiente de matar a sangre fría al Reyes Ossa , el joven se mostró desafiante: “Según usted era empresario”, dijo y repitió varias veces: “Pa’ qué me soltaron, pa’ matarme”.

El sicario del “Rey de Meiggs” había sido buscado en Santa Cruz y la Patagonia

Mejía Hernández estaba en la mira de la justicia chilena y de Interpol. Tras su liberación irregular en una cárcel de Santiago, logró escapar hacia Perú. Según algunas hipótesis, se habría ocultado en la Patagonia argentina y hasta el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz emitió alertas por su posible paradero. Finalmente, fue capturado en territorio colombiano.

Aunque intentó cambiar su apariencia tiñéndose el cabello de rubio, fue identificado gracias a sus huellas dactilares y tatuajes. La policía colombiana, en coordinación con Interpol, logró dar con él luego de varios días de seguimiento.

El crimen que sacudió a Chile: el asesinato del “Rey de Meiggs”

El homicidio de José Felipe Reyes Ossa, alias el “Rey de Meiggs”, ocurrió el 19 de junio en Santiago. El empresario, conocido por sus préstamos informales y su influencia en el barrio comercial de Meiggs, fue interceptado por tres sicarios cuando salía de su departamento.

Los atacantes simularon un asalto y le dispararon a quemarropa. Uno de ellos sería Mejía Hernández, hoy detenido en Colombia.

¿Quién fue el autor intelectual del asesinato?

La investigación apunta a Wilson Verdugo, empresario gastronómico dueño de restaurantes y carnicerías en Santiago, quien mantenía deudas millonarias con Reyes. Según la Fiscalía chilena, minutos antes del crimen Verdugo habló por teléfono con la víctima, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.

Además, en las últimas horas fue detenido Ricardo “Tío Lukas” Villón Pérez, señalado como intermediario entre Verdugo y los sicarios.

El caso no solo sacudió al mundo judicial, sino que también alcanzó a la farándula chilena. Raquel, prima del “Rey de Meiggs”, reveló en televisión que Reyes mantenía contacto con el animador Francisco Kaminski, a quien incluso le habría prestado dinero.

Estas declaraciones abrieron un nuevo capítulo mediático en torno a la vida del empresario asesinado.

Extradición en proceso

Por ahora, Mejía Hernández permanece bajo custodia en Colombia a la espera de los trámites de extradición hacia Chile. Allí deberá enfrentar a la justicia como presunto autor material del homicidio que desató una ola de repercusiones judiciales, políticas y mediáticas en todo el continente.

