El cantante santiagueño Huguito Flores murió, junto a su esposa Carina Soledad Enríquez, cuando en las últimas horas de miércoles protagonizaron un choque en la Ruta Nacional 34, a la altura de Garza, en Santiago del Estero.

En medio del dolor por la injusta y sorpresiva muerte, habló con Crónica HD la hija mayor del cantante, Sol. “No entiendo porque ellos deciden sobre mi papá, no entiendo la Justicia de allá, porque autoriza a esta gente a que maneje todo, están manejando la vida de mi papá y no son nada”, expresó en medio de una disputa por el traslado del los restos de su padre.

Mostró su enojo contra el hermano de la esposa de su papá, Darío Enriquez, a quien tildó de no cumplir con lo acordado, que consistía en que una vez finalizada la ceremonia en La Banda, los restos de Huguito serían trasladados a la provincia de Buenos Aires, para que pudieran ser despedidos por la otra parte de la familia.

Luego volverían a Santiago del Estero donde serían sepultados, sin embargo, a último momento, un llamado le habría notificado que esto no iba a ser así.

“Estaba todo arreglado para que mi papá venga acá , nos la están haciendo re difícil, no entendemos porque, porque son mis cuñados, no son nada de mi papá, desde el primer momento que mi papá falleció, pasaron por sobre nosotros, lo sacaron de la morgue sin autorización, hicieron un velorio sin autorización”, expresó Sol.

“Según contó Sol, el arreglo que había hecho con su hermana menor de 12 años, era que Huguito y su esposa, Carina, sean sepultados juntos en Santiago del Estero. Sin embargo, antes del entierro, los restos iban a ser trasladados a la provincia de Buenos Aires para que los padres de Huguito también pudieran despedirse de él.

“El trato era velarlo acá y lo devolvíamos a Santiago. No entiendo qué es lo que quieren ¿Quieren plata? mi papá ya no está. Lo están paseando y después lo llevan al cementerio, y si lo entierran ya no vamos a poder hacer nada”, manifestó.

El velatorio se realizó en el Centro Recreativo de la ciudad de La Banda, donde desde anoche podían verse largas filas de fanáticos, familias completas e incluso niños, esperando pacientemente su turno para ingresar a despedir al ídolo y a su esposa.

Minutos después de las 22.30 del jueves se abrieron las puertas del Centro Recreativo, ubicado entre Avenida Besares y Alberdi, en la ciudad de La Banda, para que ingresaran, flores en mano y en llanto, familiares, amigos, vecinos y seguidores.

Durante toda la noche estuvo abierto el lugar para que se despida al ídolo popular, quien es velado a cajón abierto, a la par de su esposa. Mientras que el cuerpo del cuñado de “Huguito”, Rubén Horacio Enríquez, fue trasladado a la provincia de Buenos Aires, ya que su familia vive allí.

Mientras se desarrollaba la despedida a las víctimas, la Unidad Fiscal a cargo del caso continúa las investigaciones para establecer las causas del accidente.