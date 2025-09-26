Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Interpol emitió un pedido de captura internacional con Notificación Roja contra Matías Agustín Ozorio, la mano derecha del líder narco “Pequeño J”, acusado de idear los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, partido bonaerense.

Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Se trata de un argentino de 23 años, nacido el 11 de septiembre de 1997, y residente en el barrio porteño de Parque Patricios.

Las autoridades sospechan que el implicado se desempeña como mano derecha de Julio Valverde, de nacionalidad peruana y apodado “Pequeño J“, señalado como el autor intelectual de los tres homicidios cometidos en la zona sur del conurbano.

El fiscal Adrián Arribas le atribuye a Ozorio la coautoría del delito de “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”.

“Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes”, remarcó Interpol.

Asimismo, precisó que, de localizar a Ozorio, se procederá a su detención preventiva.

Se trata de un ciudadano peruano de 23 años, también llamado “Julito”, quien sería el cabecilla de una peligrosa organización dedicada al narcotráfico.

Según la hipótesis judicial, “Pequeño J” habría planificado cada detalle: desde la trampa tendida en una fiesta hasta la transmisión en vivo del crimen. Esa mecánica brutal refuerza la idea de que no se trató de un hecho aislado, sino de un mensaje mafioso ligado al negocio de la droga.

A pesar de su corta edad, el joven narco es temido en el ambiente criminal por el nivel de violencia con el que se impuso en el mundo del hampa. Su fama lo ubica incluso por encima de otros delincuentes de mayor trayectoria, lo que explica la alarma de las autoridades.

Actualmente pesa sobre él una orden de captura nacional e internacional. Mientras tanto, la investigación continúa en busca de respuestas que permitan atrapar al presunto responsable y esclarecer un caso que ya figura entre los más impactantes del año.

