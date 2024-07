Durante el programa “ADN” (El Nueve), el cual es conducido por Tomás Méndez, Ulises Jaitt y el exjugador de Gran Hermano, Walter “Alfa” Santiago, protagonizaron un picante cruce luego de que hablaron acerca de los límites del streaming, haciendo referencia a la polémica que surgió alrededor del actor Tomás Kirzner, quien se burló de Pepe Cibrián tras imitarlo el día que le contó a Susana Giménez que quería adoptar a una nena, la cual era víctima de explotación infantil; a raíz de esta charla, el influencer le recordó a Alfa que, anteriormente, le había lanzado un desubicado comentario a su compañera Constanza ‘Coti’ Romero, situación que no le generó gracia al hombre. Luego de que salieron del aire, Ulises aseguró el ex “hermanito” le quiso pegar y él no dudó en defenderse.

¿Cuál es el comentario fuera de lugar que Alfa de Gran Hermano le dijo a Coti?

En el reality, Romero le contó a sus compañeros: “Estaba acostado y me dijo ‘me estoy por cambiar, estoy en bolas, tapate los ojos’. Me tapé, él se levantó y se cambió; después, me dice ‘no me mires, me estás espiando’. Yo le dije ‘che, dejá de joder'”.

Y, prosiguió: “En un momento, Alfa se acuesta, se tapa con la frazada y me pone la mano así levantada y me dice ‘mirá, mirá, Cotita, mirá. 10 de circunferencia, un desodorante”.

Todo los detalles sobre el escandaloso cruce entre Alfa de Gran Hermano y Ulises Jaitt

A raíz de ese suceso, Ulises le dijo a Alfa: “A vos te pasó también. Cuando le dijiste lo del desodorante a Coty…”.

Sin embargo, Santiago salió al cruce y lanzó: “No, estás totalmente confundido. No te permito, tráeme las pruebas. Estás hablando pavadas, porque fue editado”. “No me subestimes”, le respondió Jaitt.

Esto enfureció aún más a Alfa, quien soltó: “A mí, no me podés comparar con esa lacra. No te permito que me digas ‘a vos te pasó lo mismo’. Estás confundido”. A lo que el influencer, muy picante, manifestó: “No te estoy comparando. Dijiste cosas homofóbicas en la casa de Gran Hermano. No te hagas el moralista”.

La polémica acusación de Ulises Jaitt sobre Alfa de Gran Hermano

Tras finalizar el programa, Ulises contó en su cuenta de “X” que Alfa le quiso pegar.

“Al término del programa, Alfa de Gran Hermano me empezó a insultar y me amenazó con cagarme a trompadas. Le dije que “elija la esquina” y el cagón huyó”, aseguró.

La defensa de Alfa de Gran Hermano tras las acusaciones de Ulises Jaitt

Luego de estas fuertes acusaciones, Alfa dio su versión de los hechos.

“El viernes, durante la grabación de “ADN” de Tomás Méndez, Ulises Jaitt, el conocido por ser ”hermano de”, intentó lucirse basureandome… lo ubiqué, lo puse en su lugar y no abrió más la boca en todo el programa… Cuando me iba, le dije, bien claro, lo que pensaba de él…”, comenzó escribiendo el hombre.

Unos minutos después, hizo otro posteo, hablándole, directament, al hermano de Natacha Jaitt. “Ulises….. no me gusta la gente que te invita a “pelear a la esquina”. Con vos, no me ensucio, grasa, o…¿buscabas que te ponga flor de tortazo así me demandabas?”, le dijo.

Y, para poner más distancia de la supuesta actitud que tuvo según Ulises, confesó: “Tomás Méndez me pidió mil disculpas y me llamaron de la producción para disculparse. Me das lástima, ganso”.

Leé más notas de La Opinión Austral