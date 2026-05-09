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Un ciclón extratropical afectó este sábado a distintos puntos de la Costa Atlántica bonaerense y provocó olas de hasta siete metros, inundaciones, destrozos en balnearios y suspensión de actividades náuticas. El fenómeno impactó desde Mar del Plata hasta Monte Hermoso y Necochea, donde las autoridades dispusieron cierres de rutas, puertos y accesos costeros ante la persistencia de ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora.

El ciclón extratropical afectó a gran parte de la Costa Atlántica

El fenómeno meteorológico derivó de un proceso de ciclogénesis que también alcanzó otras regiones del país. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones severas se mantendrán al menos hasta el mediodía de este sábado con alertas amarillas y naranjas vigentes para distintas localidades costeras.

Las zonas más afectadas abarcan Mar del Plata, Miramar, Villa Gesell, Pinamar, Necochea, Tres Arroyos, Lobería, San Cayetano y Monte Hermoso. En varios sectores se registraron calles anegadas, caída de árboles, cortes de energía eléctrica y suspensión de actividades recreativas y deportivas.

El SMN advirtió que los vientos podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 90 km/h en los momentos de mayor intensidad. También recomendó evitar circular por zonas costeras y asegurar objetos que puedan desprenderse por la fuerza del viento.

Mar del Plata cerró el puerto y suspendió actividades náuticas

En Mar del Plata, el Consorcio Regional Portuario conformó un comité de emergencias junto a Prefectura Naval Argentina para coordinar las medidas preventivas frente al avance del temporal.

Las autoridades ordenaron el cierre de las escolleras norte y sur y suspendieron el ingreso y egreso de embarcaciones. Además, solicitaron a los clubes náuticos la suspensión total de actividades deportivas y exigieron reforzar las amarras de las embarcaciones ante el incremento del oleaje.

El Gobierno bonaerense informó que entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves se acumularon 105 milímetros de lluvia en la ciudad. Las precipitaciones generaron anegamientos en distintos barrios y obligaron a realizar rescates de personas que quedaron atrapadas dentro de vehículos.

Necochea sufrió inundaciones y evacuaciones

En Necochea, el temporal provocó una de las situaciones más complejas de la región. Las ráfagas oscilaron entre los 80 y 100 kilómetros por hora y provocaron inundaciones en distintos sectores urbanos y rurales.

Los organismos de seguridad dispusieron el cierre de la Ruta 288 debido a que quedó inundada e intransitable. También clausuraron el acceso a la escollera local por la peligrosidad del oleaje.

Según reportes locales, el barrio Ramón Santamarina registró acumulaciones de hasta 180 milímetros de agua. Como consecuencia, seis personas fueron evacuadas y trasladadas a la Escuela Agropecuaria N°1.

Prefectura Naval también suspendió las operaciones marítimas en las escolleras norte y sur de Necochea hasta nuevo aviso.

Monte Hermoso registró el avance del mar sobre la ciudad

En Monte Hermoso, el agua avanzó varias cuadras hacia el interior de la ciudad y superó sectores de contención costera. El nivel del mar llegó hasta la peatonal Dufaur y generó daños en estructuras cercanas a la playa.

Entre los incidentes reportados se registró el desplazamiento de un puesto de guardavidas arrastrado por el agua. Además, gran parte de la localidad permaneció sin suministro eléctrico durante varias horas debido a las consecuencias del temporal.

Las autoridades locales suspendieron las clases y recomendaron evitar circular por la costanera ante la presencia de cables, maderas y otros elementos arrastrados por el mar.

Pinamar, Miramar y Villa Gesell continúan bajo alerta

En Pinamar y Miramar también se reportaron calles inundadas, caída de árboles y suspensión de actividades. En Miramar, las ráfagas superaron los 70 kilómetros por hora y complicaron la circulación en distintos sectores urbanos.

La Agencia Federal de Emergencias emitió una advertencia específica por la crecida del nivel del mar y señaló que las áreas más comprometidas serían Puerto Ingeniero White, Puerto Belgrano y Puerto Rosales.

Por su parte, el SMN indicó que Villa Gesell y Punta Alta podrían registrar las ráfagas más intensas durante el transcurso de este sábado.

Más de 140 buques extranjeros ingresaron a la Zona Económica Exclusiva Argentina

Ante las condiciones meteorológicas adversas en el Atlántico Sur, la Prefectura Naval Argentina monitorea el ingreso de más de 140 buques pesqueros extranjeros a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) en busca de resguardo.

La medida se implementó luego de solicitudes realizadas por empresas y asociaciones pesqueras frente al temporal pronosticado para la región marítima.

Las embarcaciones deberán permanecer en sectores determinados durante aproximadamente tres días y cumplir estrictas condiciones impuestas por la autoridad marítima argentina.

Prefectura prohibió realizar tareas de pesca, investigación o exploración mientras permanezcan en aguas jurisdiccionales argentinas. Además, exigió mantener activos los sistemas de identificación y posicionamiento AIS y conservar comunicación radial permanente con las estaciones costeras.

En paralelo, la flota pesquera nacional también se desplazó hacia zonas seguras para reducir riesgos ante el fuerte oleaje y las ráfagas previstas para las próximas horas.