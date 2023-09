El concurso de talentos “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani, ya se está emitiendo por la pantalla de Telefe. En la última emisión, Alexis Gabriel Johnson lo llevó a su abuelo, Samuel, al reality pero, hay un “pequeño” detalle, no le había dicho que era un programa, sino que iban a presentarse como lo suelen hacer habitualmente, es decir, sin cámaras ni jurados. El hombre, a pesar de haber sido engañado, cuando comenzó a tocar la guitarra la rompió e impacto al jurado conformado por Abel Pintos, La Joaqui (cantantes), Emir Abul (bailarín) y Florencia Peña (actriz).

Las devoluciones de los jueces de Got Talent Argentina a Samuel Johnson

Primero, cuando se subieron al escenario, Alexis expresó: “Les voy a presentar a la persona que me acompaña esta noche: es mi abuelo, Samuel Johnson“.

Luego, confesó: “Es la primera vez que profesionalmente, ante cámaras y jurado, vamos a tocar juntos. Siempre compartimos alguna peña…”.

Samuel, al oír esto, reveló: “Quiero aclarar, antes de que continúe, que estoy acá producto de un engaño”.

Por este motivo, continuó: “En casa me dice él: “Abuelo, en unos días más vamos a tener una actuación”. Le digo: “Bueno, me avisas y vamos”. Cuando nos fuimos, yo vivo en el faro norte en Mar del Plata, vi que me llevaba a una dirección que conozco, donde toqué muchas veces, pero me preocupó porque vi que había mucha gente”. Ante esto, se sinceró entre risas: Después me dijo “esto es Got Talent“… No me di cuenta hasta que tenía en el cuello colgado el número 2600”.

Su nieto, inmediatamente, acotó: “Quiero aclarar algo, me preguntaron “por qué me anotaba en Got Talent” y es porque quiero que todo el mundo vea como toca la guitarra este señor. Ese es el sueño”.

Después de que tocó, la devolución de los jurados fue positiva e incluso Florencia y La Joaqui terminaron llorando.

Peña dijo: “Todo hermoso. Vos sos un hermoso, Samuel. Qué lindo que hayas venido y que mucha gente te haya podido ver. Siempre pienso que el arte es de esas cosas que uno puede llevarlas hasta el último minuto y aliento”.

Por su parte, La Joaqui añadió: “A mí me criaron mis abuelos también. Viví siempre con mi abuela y ella tocaba la guitarra. A mí el tiempo no me alcanzó para compartir algo así con ella. Incluso, nunca me vio cantar. Me parece muy importante que hayas podido guardarte este recuerdo para siempre. Me conmociona mucho”.

Rating TV: en una dura disputa, el Bailando 2023 superó a Got Talent Argentina

El “Bailando 2023″ alcanzó picos de 14.6 puntos de rating. El concurso de baile le quitó el primer lugar a “Got Talent Argentina” de Telefe, el cual venía encabezando los números.

Este lunes, el reality show obtuvo 13.8, mientras que el programa de preguntas y respuestas de El Trece ,“Los 8 escalones”, midió 7.2. Por su parte, El Nueve con “La hora exacta” alcanzó 1.3 puntos.

Pasadas las 23, el programa conducido por Tinelli continuó liderando la pantalla imponiéndose sobre la novela turca de Telefe, “Traicionada”, que obtuvo 13 puntos. También logró superar a la ficción de El Trece, “ATAV”, que marcó 6.3.

Como suele ocurrir, el certamen comenzó con una interesante apertura que ofreció diferentes cuadros artísticos. El inicio fue encabezado con la clásica parodia, en este caso de la película de “Barbie”, para luego pasar al estudio donde se presentaron los diferentes bailarines y cantantes.

Allí se presentaron Luck Ra y BM, quienes estarán presentes en el “Primavera Fest” de Río Gallegos, mientras que Callejero Fino hizo lo propio. Por otro lado, Cristian Castro realizó una aparición estelar junto al “Cabezón” Tinelli.

Leé más notas de La Opinión Austral