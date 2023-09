Después de que finalizara la primera emisión del “Bailando 2023” (América TV), su conductor, Marcelo Tinelli, habló con “farandulashowtv” y le dedicó unas palabras a la modelo Silvina Luna, quien falleció recientemente. Incluso, se refirió a Mariano Caprarola y pidió “justicia por los dos”. Pero, esto lo hizo detrás de cámara y no durante el programa. Por este motivo, los seguidores del certamen no dudaron en manifestar su descontento a través de las redes y, en su segunda transmisión, Tinelli se disculpó y volvió a hablar sobre Luna y Caprarola.

Qué le dijo Marcelo Tinelli a “farandulashowtv” sobre Silvina Luna y Mariano Caprarola

Cuando a Marcelo le preguntaron por Silvina, confesó: “Fue tremendo y durísima la noticia. Apenas pasó, enseguida mandé a poner el crespón negro en la pantalla de América”.

Luego, se refirió a Mariano: “Ojalá haya justicia para ella y, también, para Mariano Caprarola. Justamente, 15 días antes de morir hablé con él. Cruce audios y me decía que “quería estar en el bailando”. Son cosas que no las podes creer”.

Ante esto, expresó: “No quiero culpar a nadie, pero ojalá haya justicia y que los verdaderos responsables se hagan cargo de esta tragedia”.

Para concluir, habló sobre Luna: “Silvina es una mujer, me cuesta decir “era”, hermosa y maravillosa. Brilló en la pista. Muy amiga de mis amigos y compartimos comidas. Divina total. Una de las mujeres más lindas y dulces de la Argentina. Una pena que se haya ido”.

Bailando 2023: Marcelo Tinelli pidió disculpas por no haber honrado a Silvina Luna

Con fotos de Silvina de fondo, el conductor comenzó diciendo: “Ayer entre tanta vorágine no pude hablar de ella. Quiero quedarme con la imagen de una persona que quisimos mucho, que participó dos años en este certamen. Yo, personalmente, tuve el placer enorme de conocerla y de ser su amigo”.

Ante esto, comentó: “Ojalá para Silvina Luna haya justicia en este país. No quiero culpar a nadie, pero esto que lo sucedió a ella le ocurrió a otro amigo mío, Mariano Caprarola, con quien tengo audios desde un poquito antes de que muriera. Creo que la mala praxis es tremenda y estas cosas, la verdad, no tienen que pasar. Por lo menos, desde este medio pedimos justicia”.

Visiblemente emocionado, Tinelli pidió disculpas y expresó: “Le pido perdón para los que dijeron que no había hablado de Silvina Luna, pero ayer en el medio del fragor y todo lo que fue este primer día, me olvidé de hablar de una persona a la que quise mucho y quiero mucho. Sé que en algún momento tenía ganas de ir a saludarla y verla en el Hospital Italiano y ya no hubo tiempo, así que este programa y el “Bailando 2023” también te lo dedicamos a vos, Silvi. Gracias a todos”.

Para concluir, pusieron música de fondo y quedó la imagen de Silvina en la pantalla. Ante esto, todos en el estudio comenzaron a aplaudir.

