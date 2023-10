Los sentimientos están a flor de piel en Got Talent Argentina (Telefe). En la última emisión, la participante Paula Sabatino cautivó con su baile e hizo quebrar a los jurados Florencia Peña (acrtiz), Emir Abdul (bailarín), La Joaqui y Abel Pintos (cantantes). Incluso, pasó a las semifinales ya que recibió el botón dorado.

El impresionante baile de Paula Sabatino en Got Talent Argentina

Antes de comenzar con su performance, la joven confesó: “Quiero mostrar que con trabajo, disciplina, constancia y pasión, todos pueden lograr lo que quieren lograr”, y, luego, reveló: “Mi mamá era bailarina, pero ella nunca me llevó a danza. Tuvo una experiencia distinta a la mía. Yo hice natación desde los 4 hasta los 12 y elegí la danza por mí. Mis amigas bailaban. Yo las veía bailar y quería hacer lo mismo”.

Sabatino hizo su presentación con la canción “My Immortal” de Evanescence y, rápidamente, mostró sus delicados pasos de danza clásica. Estos lograron impresionar a Florencia, Emir, Abel y La Joaqui.

Primero, Pintos confesó. “A mí me pareció increíble. Yo no conocía esta disciplina. No siento que diste todo para dar porque, seguramente, tengas mucho más. Siento que diste todo lo que podías dar en este momento, con la canción y performance. Te felicito: inspirador, emocionante y maravilloso”.

Luego, Peña comentó: “Me pasó que te vi el corazón y a una joven niña saliendo a buscar su sueño. Tenés un talento enorme, más allá de la técnica, de tu condición física y de lo difícil que es. Lo que vi es una mujer que tiene puesto el corazón en su arte y eso me emociona siempre”.

Por otro lado, Emir, especialista en el rubro, dio su veredicto: “Es tan difícil para nosotros, los bailarines, buscar nuestro sueño. Levantarse, ensayar e ir en contra del mundo. Ganar dos mangos por un show o una clase. Hay pocos lugares y, entre tantos, es como que tenemos que hacernos valer. Estuvo un poco desprolijo, pero conecté contigo porque me hizo recordar a mi mamá, que es lo mejor que tengo. Me decía “hijo, ¿y si te va mal? ¿Y si no vas a llegar a algo?” Ese miedo de las madres, que nosotros nos ponemos en contra. Ojalá que muchos padres entiendan que es algo que nos sale de adentro, sin importar nada. No importa si nos va mal, queremos ser felices y en esta vida estamos de paso y no para siempre”.

Ante todas las devoluciones positivas, la actriz se levantó y apretó el “pase” dorado. Esto hizo que Paula vaya directo a las semifinales del reality conducido por Lizy Tagliani.

Got Talent Argentina: un bailarín de Caleta Olivia emocionó al jurado con un homenaje a veteranos de Malvinas

Se trata de Emanuel Carrizo, quien realizó una emotiva coreografía de danza en conmemoración a los excombatientes de guerra.

“Estas evocando un pedazo de historia, una herida muy grande y es un orgullo seguir diciendo, después de tanto tiempo, que “las Malvinas son argentinas”. Te agradezco de antemano”, le expresó Abel a Emanuel.

Antes de entrar a escena, ataviado con un uniforme de un excombatiente, el joven le dijo a Tagliani: “Voy a representar a un soldado que nunca volvió, en homenaje a todos los caídos de la guerra. Quiero mostrar un poquito del sufrimiento que ellos tuvieron allá y, al mismo tiempo, que los chicos se puedan malvinizar”.

Luego, explicó: “Voy a hacer una coreografía de danza contemporánea, que es referida a las Islas Malvinas”, y aprovechó para saludar a Caleta Olivia y a la provincia de Santa Cruz.

Además, ante la pregunta del compositor de “Sin principio ni final” y “No me olvides” sobre “la autoría de su baile”, el joven indicó que “lo creó él”. “Investigué muchísimo, leí libros, hablé casi con 15 veteranos para hacerlo con el mayor de los respetos”.

Con una elaborada coreografía, en conmemoración a quienes fueron protagonistas del conflicto armado de 1982, Carrizo conmovió a los jurados y al público. Acompañado por la canción “La carta perdida” de Soledad Pastorutti, representó, con enorme sensibilidad, a algunas de las experiencias que atravesaron los jóvenes que combatieron en el archipiélago del Atlántico Sur.

Tras finalizar su presentación, recibió un vehemente aplauso por parte de los espectadores. “Muchas gracias, muy emocionante verlos a todos. Es un sueño que uno siente de chiquito estar al frente de grandes como ustedes y poder verlos de pie. Esto lo hago con mucha pasión”, expresó el concursante.

Emir, aprovechó para halagar al santacruceño: “Me pareció increíble y me quedé con ganas de verte bailar mucho más. Mis respecto para vos”. Por su parte, La Joaqui dijo: “Lo que hiciste me encantó. Sería muy frívolo de mi parte describir con palabras del momento esto que preparaste con pedacitos de años y años de historia”.

Por otro lado, Abel destacó: “Es muy grande el desafío que vas a tener por delante, porque tocaste un tema muy sensible y lo hiciste con enorme respeto. Eso, también, habla de tu valentía. Te felicito’.

Florencia, tampoco se quedó atrás, y, aseguró: “Te presentaste como bailarín y sos más que eso. Tenés una capacidad expresiva muy hermosa. Nos contaste un pedacito de una historia que todavía sangra y nos tiene entendiendo el “para qué de esa guerra injusta”, en la que pibes fueron a morir y que se podría haber evitado”.

Luego de que los cuatro artistas le dieran el “sí”, Carrizo logró pasar a la siguiente ronda. Debido a que su performance inaugural en el reality de Telefe suscitó una fuerte emoción en el público, hay grandes expectativas para su siguiente presentación.

