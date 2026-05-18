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Un video grabado dentro de un aula y difundido masivamente en redes sociales volvió a poner en el centro de la discusión la convivencia escolar, la autoridad docente y los límites en las escuelas argentinas. En las imágenes se observa a una directora de nivel secundario reprendiendo a un grupo de estudiantes y, en medio de la tensión, empujando con el pie el banco de un alumno que no dejaba de interrumpir.

La secuencia generó una fuerte polémica en redes sociales y medios de comunicación: mientras algunos usuarios respaldaron el accionar de la autoridad escolar frente a la indisciplina, otros cuestionaron el tono y la reacción física contra el estudiante.

Según trascendió, el episodio se produjo luego de que una docente solicitara la intervención de la directora debido al comportamiento reiteradamente disruptivo del curso. La escena fue filmada por una alumna desde el interior del aula y rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales.

En el video se observa a varios estudiantes realizando bromas y provocaciones mientras la directora intenta restablecer el orden. Uno de los alumnos, ubicado en la primera fila, movía constantemente su banco durante el llamado de atención.

Frente a esa situación, la directora reaccionó de manera enérgica y le dijo: “¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?”, mientras empujaba el pupitre con el pie.

Luego continuó con un fuerte mensaje dirigido al curso: “Hay dos maneras de estar cinco horas en la escuela. Si la quieren pasar bien cambian de actitud, y si la quieren pasar mal yo me pongo la gorra más de lo normal”.

También defendió al cuerpo docente. “No hay docente que salga de este curso y se sienta cómodo de trabajar. No voy a dejar que ustedes maltraten al personal que viene a trabajar de buena voluntad, con un mal sueldo y encima los hacen pasar un mal momento. Eso no lo voy a permitir”.

En otro tramo del video, la autoridad escolar cuestionó el uso del celular por parte de uno de los alumnos y remarcó que estaba prohibido durante la clase.

El debate sobre la autoridad docente y la convivencia escolar

La viralización del episodio reabrió un debate recurrente sobre los límites dentro de las aulas y las herramientas con las que cuentan directivos y docentes para sostener la convivencia escolar.

El caso puso sobre la mesa el desgaste que atraviesa gran parte del sistema educativo, donde muchos docentes denuncian situaciones de falta de respeto, provocaciones constantes y dificultades para mantener el orden en clase.

Al mismo tiempo, sectores críticos señalaron que ninguna situación de indisciplina justifica una reacción física o intimidatoria hacia estudiantes, especialmente viniendo de una autoridad escolar.

La difusión masiva del video permitió además observar cómo las redes sociales amplifican conflictos escolares que antes quedaban puertas adentro, exponiendo tanto a alumnos como a docentes y generando juicios inmediatos en la opinión pública.

Río Negro negó que el hecho haya ocurrido en la provincia

Aunque inicialmente varios medios señalaron que el episodio había ocurrido en una escuela de Río Negro, este lunes el Gobierno provincial desmintió oficialmente esa versión.

Desde el área de Educación informaron que, tras investigar el caso, no encontraron denuncias, expedientes ni intervenciones relacionadas con el video en ninguno de los 15 consejos escolares de la provincia.

Además, señalaron inconsistencias en la grabación que permitirían descartar que el hecho haya ocurrido en territorio rionegrino. Entre ellas, remarcaron que en el audio se menciona un curso con apenas diez alumnos, una matrícula poco habitual en las escuelas provinciales.

También destacaron que en Río Negro no está prohibido el uso de teléfonos celulares en las aulas, por lo que consideraron llamativo que la directora hiciera referencia a esa restricción durante el reto.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo provincial aclaró: “Desde Educación se investigó y se constató que la escuela y las personas que se muestran en las imágenes no pertenecen a la provincia”.

Más allá del lugar donde ocurrió el hecho, el episodio volvió a evidenciar la creciente tensión en muchas escuelas argentinas respecto a la convivencia, la disciplina y el vínculo entre docentes y estudiantes.

La viralización del video abrió interrogantes sobre cuáles son los límites de la autoridad escolar, cómo deben abordarse los conflictos dentro del aula y qué herramientas institucionales existen para acompañar tanto a docentes como a alumnos en contextos de alta conflictividad.