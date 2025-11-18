En las instalaciones de Autoban Río Gallegos, el asesor comercial Juan Bautista Ruiz explicó en diálogo con Radio LU12 AM680 los detalles de la nueva campaña comercial de Volkswagen, pensada para quienes quieren arrancar 2026 estrenando un 0 km.

“Estamos finalizando los últimos grupos para patentamientos en 2026. Si querés arrancar bien el año con un 0 km de Volkswagen, ahora es el momento de acercarse al concesionario”, señaló Ruiz, al invitar a los vecinos de Río Gallegos y de toda la provincia a aprovechar los cupos disponibles.

La propuesta alcanza a toda la gama de la marca: desde la Amarok hasta las SUV como T-Cross, Nivus y el nuevo Terra, además de modelos como Polo y Virtus, con opciones para familias, trabajadores independientes y quienes buscan renovar su vehículo con mayor confort y seguridad.

El foco de la promoción está puesto en los grupos que se conforman para los primeros patentamientos de 2026, una oportunidad para quienes ya se proyectan al próximo año y quieren asegurarse el auto con tiempo. “Queremos comentarle al vecino de la provincia de Santa Cruz que estamos finalizando los últimos grupos para patentamientos en 2026. Es el momento justo para entrar si querés asegurarte tu 0 km por contrato”, explicó Ruiz.

El sistema permite organizar la compra de manera planificada, con la seguridad de tener asignado el vehículo en el calendario de patentamientos del próximo año. De esta manera, el cliente no solo congela su lugar en el grupo, sino que también se beneficia de las condiciones especiales de ingreso que ofrece en este momento Volkswagen Autoban Río Gallegos.

Sin suscripción y con DNI: la promoción clave de Volkswagen

Uno de los puntos fuertes de la campaña es que, a diferencia de otros planes, no se cobra suscripción para ingresar. El requisito principal es presentar el DNI y avanzar con la operatoria junto al equipo comercial del concesionario. “No estamos cobrando suscripción. Es una promoción en la cual ingresás solamente con tu DNI. Eso es muy bueno porque ya te asegurás que en 2026 vas a tener un auto por contrato”, remarcó Ruiz.

Quienes estén interesados pueden acercarse al salón de ventas de Volkswagen Autoban, ubicado en Paseo de los Arrieros 1824, en Río Gallegos, o comunicarse al teléfono 2966-389386. También tienen la posibilidad de enviar un mensaje por WhatsApp a Juan Bautista Ruiz para recibir asesoramiento personalizado y gestionar el ingreso al plan de manera rápida.

Cuotas desde $360.000

En un contexto donde el acceso al 0 km suele estar atado a anticipos elevados o cuotas difíciles de sostener, la oferta de Autoban suma un modelo pensado como alternativa más económica dentro de la gama. “Hoy lo más económico que tenemos es el nuevo Terra. Así como lo ven, es lo más accesible. Gracias a Dios, Volkswagen apunta a una buena gama con un buen precio y estamos hablando de una cuota mínima de $360.000 por mes; ya podés tener tu 0 km en la calle”, detalló el asesor.

De este modo, los vecinos que buscan subirse por primera vez a un 0 km encuentran una opción con cuotas mensuales competitivas, sin necesidad de contar con un gran capital inicial.

Virtus: baúl amplio y financiación del 100%

Dentro de la propuesta de Volkswagen, el Virtus aparece como una de las alternativas más completas para familias y viajeros frecuentes, especialmente por su capacidad de baúl y por el tipo de financiación disponible.

“Algo que me gusta mucho, y que mucha gente no le presta atención, es el Virtus. Es un sedán con una capacidad de baúl de casi 600 litros, muy bueno para las vacaciones. Tiene el confort de todo Volkswagen, viene con velocidad crucero desde el inicio de gama y llantas; ya nos olvidamos de las tazas de rueda. Es un auto muy estético”, describió Ruiz.

El dato clave para muchos compradores es que el Virtus se puede financiar al 100% del valor del vehículo, sin necesidad de entregar un auto usado ni un anticipo importante. “Por ahí los otros vehículos tienen financiaciones 70/30 o 60/40, que también son buenas porque hacen que la cuota sea más baja, pero en el caso del vecino que no tiene capital o un auto para entregar, un Virtus al 100% financiado es la mejor opción”, subrayó.

Usado 2014/2015 llave por llave

La propuesta de Volkswagen Autoban Río Gallegos también contempla a quienes ya tienen un vehículo y quieren renovarlo por un 0 km. La concesionaria recibe unidades usadas, incluso de modelos 2014 o 2015, bajo la modalidad de “llave por llave” y con evaluación técnica previa.

“Nosotros recibimos autos 2014-2015. No tenemos ningún tipo de problema con el año del vehículo para hacer un sistema de llave por llave, pero siempre es bajo un peritaje”, aclaró Bautista.

Ese peritaje permite determinar el estado de la unidad y su valor de toma. En muchos casos, la cotización del usado cubre una parte importante del plan de financiación. “Mucha gente dice ‘tengo un 2015, no me lo toman’. No, sí te lo tomamos y encima te va a ayudar a sacar el nuevo 0 km para que te quedes solamente pagando la cuota. Eso es magnífico”, destacó.

Test drive, atención personalizada y videollamadas

Además de las condiciones comerciales, desde Autobahn hacen hincapié en el trato cercano y la posibilidad de conocer cada modelo en detalle antes de decidir. “Siempre la atención personalizada es mejor. Si podés venir al concesionario, estás más que invitado. Podés tomarte un cafecito y podemos hablar todo el día de cualquiera de las camionetas o autos, no hay ningún tipo de problema, están todos invitados”, afirmó el asesor.

En el salón de Paseo de los Arrieros 1824 se pueden realizar test drive de las distintas unidades, para que el cliente experimente el confort de manejo, la tecnología y la seguridad de la gama Volkswagen antes de concretar la compra.

Para quienes viven en el interior de la provincia o no pueden acercarse de inmediato, Ruiz también ofrece la posibilidad de contactarse por teléfono o videollamada. “Si es por teléfono, no hay problema. Siempre voy a tratar de comunicarme por videollamada para que puedas llegar a lo más real del ‘presencialismo’”, explicó.

Cómo contactarse

Los interesados en sumarse a los grupos de patentamientos 2026, conocer más detalles de las cuotas y la financiación o consultar por la toma de su usado pueden:

Acercarse al concesionario oficial Volkswagen Autoban , en Paseo de los Arrieros 1824 , Río Gallegos.

Llamar o enviar un mensaje al teléfono 2966 38 93 86 para coordinar una entrevista con Juan Bautista Ruiz.

Con cuotas desde $360.000, planes sin suscripción e ingreso solo con DNI, la promoción de Volkswagen Autoban Río Gallegos se presenta como una alternativa concreta para que más santacruceños vuelvan a pensar en un 0 km y planifiquen desde ahora cómo quieren empezar el 2026.