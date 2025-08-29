La quinta gala de “Playoffs” de La Voz Argentina (Telefe) estuvo marcada por la emoción y la tensión, cuando el Team Miranda! definió a sus cinco salvados: Ale Sergi y Juliana Gattas anunciaron que Joaquín Martínez, Thomás Guzmán, Josué Cordero, Sofía Verna y Pablo Cuello continuarán en la competencia, mientras que seis integrantes quedaron a la espera del veredicto del público: Aimel Sali, Abril Robledo, Federico Caravatti, Emiliano Villagra, Lisandro Domínguez y Eugenia Rodríguez.

El miércoles 27 de agosto, Martínez se convirtió en el primer salvado del team y, el jueves 28, se completó la lista con los nombres de los cuatro restantes; Gattas fue la encargada de anunciar a Guzmán y, junto a Ale Sergi, confirmaron a Cordero, Sofía y Cuello como los cinco clasificados.

La dinámica establece que cada coach debe elegir a cinco artistas para avanzar directamente, dejando al resto sujeto a la decisión del público; Miranda! destacó la dificultad de la selección debido al alto nivel de los participantes y reconoció el talento de todos durante cada performance.

En paralelo, los otros equipos también anunciaron a sus primeros salvado; Lali Espósito eligió a Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Lola Kajt, Alan Lez y Rafael Morcillo; por su parte, Luck Ra confirmó a Thomas Dantes, Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre, quienes avanzan a la siguiente fase del reality.

Con estas definiciones, los Playoffs continúan generando expectativa y emoción, mientras los artistas esperan la decisión del público para completar los equipos que llegarán a las instancias finales de La Voz Argentina.

