Todos los equipos de “La Voz Argentina” (Telefe) ya compitieron en los Playoffs y, ahora, la decisión final está en manos del público; el reality canto comienza a entrar en sus instancias finales, donde el siguiente paso son los Shows en Vivo.

En esta fase decisiva, la dinámica del programa cambia: ya no son solo los coaches quienes deciden quién avanza, sino que los participantes se enfrentan en galas en directo y es el público quien, a través de sus votos, tiene la última palabra para elegir a los concursantes que continúan en la competencia, hasta llegar a las semifinales y, finalmente, a la gran final.

La decisión de Lali Espósito en los Playoffs

Valentino Rossi fue el primer salvado por la intérprete de “Fanático”; luego, la artista eligió a Jaime Muñoz, Alan Lez, Lola Kajt y Rafael Morcillo para que continúen en el certamen de canto.

Los que deberán ser elegidos por los televidentes, son:

Franca Castro Videla.

Lucas Rivanedeira.

Giuliana Piccioni.

Iara Lombardi.

Lucio Casella.

Nicolás Armayor.

A quiénes salvó Luck Ra y quiénes quedaron en el voto telefónico

El cordobés eligió, en primer lugar, a Thomas Dantes, para luego darle la buena noticia a Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre.

Los que deberán ser elegidos por los espectadores, son:

Enrique y Tomás Olmos.

Camila Rizo Avellaneda.

Nicolás Behringer.

Jacqueline Medina.

Eduardo Desimone.

Lucía Lencina.

Quiénes pasaron a los Shows en vivo en el team Miranda!

Tras anunciar a Joaquín Martínez como el primer salvado, el reconocido dúo de electro-pop terminó definiéndose por Thomas Guzmán, Josué Cordero, Sofía Verna y Pablo Cuello, con el fin de que brillen en los Shows en vivo.

Los que deberán ser elegidos por los espectadores, son:

Aimel Sali.

Abril Robledo.

Federico Caravatti.

Emiliano Villagra.

Lisandro Domínguez.

Eugenia Rodríguez.

La difícil decisión de La Sole

La reconocida artista se decidió por Milagros Amud, Violeta Lemo, Milena Salamanca, Mía Frankel y Luis González, dejando a grandes talentos expuestos al voto telefónico; ante esto, La Sole, lanzó: “Confío en mi gente… Qué voten”.

Los que deberán ser elegidos por los espectadores, son:

Laila Speciale.

Ezequiel Montagnino.

Valentina Otero.

Leandro Romano.

Gustavo Rosales.

El dúo Mauricio Tarantola & Agustín Carletti.

Cómo votar en los Playoffs de La Voz Argentina

Podés votar enviando “VOZ” al 9009, ingresando a LaVozArg.Ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe; una vez enviado el mensaje, el canal de votación te va guiando para que elijas Team Lali, Team Luck Ra, Team Miranda o Team Sole y, luego, sí puedas definir a qué participante darle un voto.

El voto puede ser a través de SMS, Mercado Pago, Token WEB u otros métodos de pago.

