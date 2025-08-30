Your browser doesn’t support HTML5 audio
Todos los equipos de “La Voz Argentina” (Telefe) ya compitieron en los Playoffs y, ahora, la decisión final está en manos del público; el reality canto comienza a entrar en sus instancias finales, donde el siguiente paso son los Shows en Vivo.
En esta fase decisiva, la dinámica del programa cambia: ya no son solo los coaches quienes deciden quién avanza, sino que los participantes se enfrentan en galas en directo y es el público quien, a través de sus votos, tiene la última palabra para elegir a los concursantes que continúan en la competencia, hasta llegar a las semifinales y, finalmente, a la gran final.
La decisión de Lali Espósito en los Playoffs
Valentino Rossi fue el primer salvado por la intérprete de “Fanático”; luego, la artista eligió a Jaime Muñoz, Alan Lez, Lola Kajt y Rafael Morcillo para que continúen en el certamen de canto.
Los que deberán ser elegidos por los televidentes, son:
- Franca Castro Videla.
- Lucas Rivanedeira.
- Giuliana Piccioni.
- Iara Lombardi.
- Lucio Casella.
- Nicolás Armayor.
A quiénes salvó Luck Ra y quiénes quedaron en el voto telefónico
El cordobés eligió, en primer lugar, a Thomas Dantes, para luego darle la buena noticia a Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre.
Los que deberán ser elegidos por los espectadores, son:
- Enrique y Tomás Olmos.
- Camila Rizo Avellaneda.
- Nicolás Behringer.
- Jacqueline Medina.
- Eduardo Desimone.
- Lucía Lencina.
Quiénes pasaron a los Shows en vivo en el team Miranda!
Tras anunciar a Joaquín Martínez como el primer salvado, el reconocido dúo de electro-pop terminó definiéndose por Thomas Guzmán, Josué Cordero, Sofía Verna y Pablo Cuello, con el fin de que brillen en los Shows en vivo.
Los que deberán ser elegidos por los espectadores, son:
- Aimel Sali.
- Abril Robledo.
- Federico Caravatti.
- Emiliano Villagra.
- Lisandro Domínguez.
- Eugenia Rodríguez.
La difícil decisión de La Sole
La reconocida artista se decidió por Milagros Amud, Violeta Lemo, Milena Salamanca, Mía Frankel y Luis González, dejando a grandes talentos expuestos al voto telefónico; ante esto, La Sole, lanzó: “Confío en mi gente… Qué voten”.
Los que deberán ser elegidos por los espectadores, son:
- Laila Speciale.
- Ezequiel Montagnino.
- Valentina Otero.
- Leandro Romano.
- Gustavo Rosales.
- El dúo Mauricio Tarantola & Agustín Carletti.
Cómo votar en los Playoffs de La Voz Argentina
Podés votar enviando “VOZ” al 9009, ingresando a LaVozArg.Ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe; una vez enviado el mensaje, el canal de votación te va guiando para que elijas Team Lali, Team Luck Ra, Team Miranda o Team Sole y, luego, sí puedas definir a qué participante darle un voto.
El voto puede ser a través de SMS, Mercado Pago, Token WEB u otros métodos de pago.
