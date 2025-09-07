Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El conductor Marcelo Tinelli está listo para regresar al ruedo con un nuevo proyecto que, en esta oportunidad, será digital; tras meses de especulaciones, se confirmó que, el próximo septiembre, será su debut en Carnaval Stream, un nuevo canal de streaming que lo aleja de la televisión tradicional y lo acerca a un público más joven después de fallar con sus formatos televisivos.

La propuesta de Jorge Rial para que se sumara a su proyecto digital se hizo realidad: Tinelli se prepara para un nuevo desafío, el cual ya es oficial, aunque, todavía, no tiene una fecha de estreno específica.

Por otro lado, según revelaron en el programa “Implacables” (El Nueve), su show se transmitirá los martes y miércoles a las 20 horas y contará con un elenco de figuras que promete dar de qué hablar y que han trabajado con él en varias ocasiones.

El elenco y el formato del nuevo programa con Marcelo Tinelli

El equipo que acompañará a Tinelli ya está confirmado y tiene nombres de peso en el mundo del espectáculo: Fede Bal, Carla Conte, Sabrina Rojas, Pachu Peña y su hija, Candelaria Tinelli.

Además, Iván Ramírez se unirá al legendario Pachu Peña para encargarse del humor en cada emisión del programa que, aún, no tiene nombre oficial; no obstante, ya es oficial que el programa buscará combinar entretenimiento, actualidad y mucho humor, con la impronta característica del conductor y la frescura del streaming que lo lleva de vuelta a estar frente a cámara, pero probando un formato completamente diferente al que él mismo estaba acostumbrado.

