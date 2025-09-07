Lali Espósito volvió a brillar en el Estadio Vélez ante miles de fanáticos; como siempre, la artista pop se las ingenia para sorprender a su público y, en esta oportunidad, dejó perplejos a todos con una especie de homenaje a un clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda que fue liderada por el Indio Solari.

La intérprete de “Fanático” se lució con su versión de “Vencedores vencidos”, un tema que marcó un hito en la historia del rock nacional y que tiene un profundo mensaje político, por lo que la elección de esta canción fue visto como un mensaje a la población, en tiempos donde reina el caos en el Gobierno.

Como era de esperarse, la interpretación de Lali fue ovacionada por su público y no tardó en trascender en redes, haciéndose viral en cuestión de minutos.

“Vencedores Vencidos”, un clásico con un claro mensaje político

La canción “Vencedores Vencidos” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue lanzada en el año 1988, como parte de su álbum “Un baión para el ojo idiota”.

Esta es una de las obras más emblemáticas de la banda y su mensaje político está fuertemente anclado en la realidad social y política de la Argentina post-dictadura; a grandes rasgos, la letra se burla de la idea de que la llegada de la democracia, en 1983, haya resuelto todos los problemas del país.

El título mismo, “Vencedores Vencidos”, es una ironía; la frase fue utilizada en la historia argentina por figuras como el general Urquiza y, en 1955, por el presidente de facto Lonardi, tras el derrocamiento de Perón.

En la canción, El Indio le da una vuelta de tuerca a esa idea, sugiriendo que, aquellos que se creían “vencedores” por la vuelta de la democracia, en realidad seguían siendo “vencidos”, ya que el poder real continuaba en manos de las mismas corporaciones e intereses que se beneficiaron durante la dictadura.

