Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras vender todas las localidades para sus conciertos del 23, 25 y 27 de marzo de 2027 en el estadio River Plate, U2 anunció una cuarta presentación que promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales del año.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. volverán a encontrarse con el público argentino el lunes 29 de marzo, en lo que será la última oportunidad para verlos en vivo durante su paso por Latinoamérica.

Con producción de DF Entertainment, los cuatro recitales formarán parte de “The Greatest Show on Earth World Tour”, la gira internacional con la que el grupo regresará a los grandes escenarios de nuestro país tras casi diez años.

La magnitud del fenómeno quedó reflejada en los números: más de un millón de personas ingresaron a la fila virtual para conseguir entradas y, la demanda, llegó a triplicar la capacidad disponible; los primeros tres conciertos se agotaron en tiempo récord y motivaron el anuncio de una cuarta función.

La organización confirmó que, las localidades para el recital del 29 de marzo de 2027, estarán disponibles desde el miércoles 18 de noviembre, a las 13 horas hs, exclusivamente, a través de la plataforma All Access.

Además, quienes abonen con tarjetas Santander Visa podrán acceder a un beneficio de hasta seis cuotas sin interés; desde la producción, también fueron contundentes respecto de la posibilidad de sumar nuevas presentaciones: el cuarto River será definitivamente el último, ya que el calendario internacional de la gira no permite incorporar más conciertos.

Con estas cuatro noches, U2 reunirá a más de 300.000 espectadores en el Monumental y se incorporará al selecto grupo de artistas que lograron convocar multitudes en varias presentaciones consecutivas en el estadio, como Coldplay, Roger Waters, Soda Stereo y The Rolling Stones.

La cuarta función tendrá un significado especial dentro del recorrido internacional del grupo: será el último concierto de U2 en Latinoamérica durante esta etapa de su gira; el itinerario regional comenzará en Ciudad de México, continuará por San Pablo y tendrá su cierre definitivo en Buenos Aires.

El regreso, también, representa un momento trascendental para la historia de la banda, que celebrará sus 50 años de trayectoria y presentará Carnaval de Luz, su nuevo álbum de estudio, el primero con canciones completamente inéditas desde Songs of Experience, publicado en 2017.

Además, el espectáculo marcará la vuelta de U2 a los grandes estadios por primera vez desde el cierre de The Joshua Tree Tour; según adelantó la producción, el grupo prepara una puesta en escena de dimensiones inéditas, con una propuesta visual y musical que buscará convertirse en uno de los shows más ambiciosos de su carrera.

Leé más notas de La Opinión Austral