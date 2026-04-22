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Con una destacada agenda que convoca a visitantes de todo el país, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 celebrará su 50° edición desde el 23 de abril al 11 de mayo en el Predio de La Rural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Organizada por la Fundación El Libro y con el objetivo de promover el acceso a la lectura, fortalecer la industria editorial y generar un espacio de diálogo internacional, reafirmando su papel como referente cultural en la región, reunirá a escritores, editoriales, libreros y lectores en un espacio de intercambio cultural y comercial.

En esta edición, el país invitado de honor será Perú, cuya presencia marcará la programación con una amplia muestra de su literatura contemporánea, charlas con autores destacados y actividades que reflejan la riqueza de su tradición literaria.

En este marco, organizado por la Secretaría de Estado de Cultura provincial, Santa Cruz también estará presente con una amplia propuesta cultural dentro del stand del Ente Cultural Patagonia, ubicado en el stand 3238 del Pabellón Ocre, y una programación que trasciende la presencia de los escritores seleccionados e incluye presentaciones artísticas, actividades culturales y un día especial dedicado a la identidad santacruceña.

El viernes 1° de mayo será el Día de Santa Cruz en la FIL, con una mesa especial de autores y actividades que reflejarán la producción cultural provincial, mientras que el 29 y 30 de abril se realizarán presentaciones individuales de los escritores seleccionados en el marco de la convocatoria provincial.

Cabe recordar que las obras elegidas para representar a la provincia son “A orillas del Río Fénix. El pueblo de Perito Moreno” de Graciela Ciselli y Marcelo Hernández, “Hurv@noS” de Hugo García y “Cuando uno no es uno” de Iván Checura, acompañadas por más de 20 propuestas artísticas que buscan dar visibilidad a la creatividad santacruceña y reafirmar el compromiso con la memoria, la identidad y la creación cultural en un escenario internacional.

AGENDA

Viernes 24 de abril

17:00hs – Presentación del libro “Una vida lejos” de Bárbara Galantino.

20:00 – Casandra Molinari música y poesía.

Sábado 25 de abril

16:00 – Presentación del libro “El gran chapuzón de Pilik” de Mirta Vázquez.

Domingo 26 de abril

18:30 – Presentación del libro “Lo que dice el viento” de la Escuela de Comunicación UNPA-UACO.

Lunes 27 de abril

18:00 – Homenaje a Flora Rodríguez de Lofredo. Panel: Nora Lofredo (hija), Ana Elisa Medina (escritora), Graciela Echeverría (presidenta SADE SC) y Valentina Garcia Stur (CSC).

Martes 28 de abril

17:00 – Conversatorio “Los desafíos de escribir y publicar en Santa Cruz”, a cargo de Luis Pellanda y Graciela Echeverría.

18:00 – Presentación del libro “Patagonia Infinita: Historia del Sur de la Tierra” de Juan Manuel Herrera Traybel,

19:00 – Presentación de “El libro de Cuistóteles: entre la estepa y el mar” de Patricia Sampaoli y Verónica Lamberti. Ilustrador: Ernesto Bonachi.

Miércoles 29 de abril

19:00 – Presentación del libro “A orillas del Río Fénix. El pueblo de Perito Moreno, parte I”, de Graciela Ciselli y Marcelo Hernández publicado por la Asociación por la Identidad de Perito Moreno.

20:00- Presentación del libro “Cuando uno no es uno” de Iván Checura.

Jueves 30 de abril

20:00hs – Presentación del libro “Hurvan@$” de Hugo García.

Viernes 1 de mayo

17:00 – Presentación de los escritores seleccionados para la FILBA 2026.

18:00hs – Charla Institucional: Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz, a cargo de Silvia D’Andrea, secretaria de Estado de Cultura de Santa Cruz.

19:30 – Show musical “Música de Santa Cruz: Héctor ‘Chucu’ Rodríguez.

Sábado 2 de mayo

20:00 – Presentación de la charla “Patagonia musiquera: Historia y memoria” con Oscar Paguayo (Autor), Diego Aguirres (músico y moderador), Néstor Cheuqueman (Músico) y Marcelo Falcón (Músico).

Domingo 3 de mayo

20:00 – Conversatorio “Vientos de historia: Territorio y relato en Crueldad del macá” de Martin Bericat, moderado por Mariana Cárcamo.

Lunes 4 de mayo

17:00 – Presentación de la Antología “Corazón de Palabras” de Veronica Zinni.

18:00 – Presentación del libro “Chicos del Sur” de Doriana Claudia Álvarez.

Martes 5 de mayo

16:00 – Presentación del libro “De anhelos” de Fabiana Benítez.

17:00 – Presentación de la Antología “Poéticas del Sur” de Ramona Fernández y Mabel Acuña.

Miércoles 6 de mayo

16:00 – Presentación del libro “Mariposas en la Nieve” de Doriana Álvarez.

18:00 – Presentación del Repositorio Digital de la Agrupación Literaria Unicornio, a cargo de Lorena Zanola.

Jueves 7 de mayo

17:00 – Presentación de “De viajes y libros” a cargo del Departamento de Turismo y Cultura Casa de Santa Cruz.

Una mirada sobre el turismo literario y las expresiones identitarias como motivo de viaje.

19:00 – Presentación del libro “Viaje al Basilisco: el soldado, el monje y el ladrón”, de Catriel Miño.

Sábado 9 de mayo

16:00 – Obra de teatro infantil “Mitos & Leyedas”, a cargo de Iara Walpert Blanca.

Domingo 10 de mayo

18:00 – Mesa de diálogo “Entre el arraigo y la distancia: reterritorializar una identidad”. Disertan: Martín Marcou y Ana Elisa Medina. Modera: Valentina Garcia Stur

Lunes 11 de mayo

16:00 Presentación del libro “Lengua de Fuego, un grito en la meseta patagónica” de Lorena Pérez y show musical.

18:00 Presentación de los libros: “El lado frío de la cama”, “Pioneros del Progreso” y “De la Geronima a Nibepo Aike”, a cargo de Lucila Carrizo.