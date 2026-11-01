Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz anunció una programación para noviembre que incluye exposiciones artísticas, talleres, encuentros regionales, propuestas audiovisuales y capacitaciones en distintas localidades de la provincia. Las actividades se desarrollarán en Río Gallegos, Gobernador Gregores, Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San Julián, con participación en iniciativas nacionales e internacionales vinculadas con la cultura y el patrimonio.

La agenda apunta a promover las artes visuales, recuperar saberes artesanales, fortalecer la formación comunitaria, impulsar la producción audiovisual y preservar el patrimonio natural y cultural. La secretaria de Estado de Cultura, Silvia D’Andrea, presentó las principales propuestas y destacó el trabajo articulado con instituciones y organizaciones de diferentes sectores.

Muestras artísticas y recuperación de saberes artesanales

La programación comenzará el 2 de noviembre, en el Centro Cultural Santa Cruz de Río Gallegos, con la inauguración de la muestra colectiva “Al sur del cielo”. La exposición reunirá obras de Alejandra Harris, Diego Alejandro Mazante, Sharon Bárcena y Noelia Cabassi, y contará con la participación musical del grupo Caloventores. Podrá visitarse durante todo el mes.

D’Andrea anticipó la relevancia de la propuesta y expresó: “Realmente, una muestra que creo que va a dar que hablar en este fin de año”. La organización estará a cargo del área de Artes Visuales y los equipos del Centro Cultural.

Por otra parte, entre el 13 y el 16 de noviembre, la Secretaría llegará a Gobernador Gregores para participar de la Fiesta del Bellón con el primer taller de hilandería del Programa de Recuperación y Estímulo del Patrimonio Artesanal Provincial (PREPAP).

Bajo el nombre “El ovillo comienza a rodar”, la capacitación buscará recuperar y transmitir técnicas de hilado y teñido de lana destinadas a la elaboración de artesanías textiles mediante el uso del telar. También se dictará un taller específico sobre tinturas e hilado para la confección de tapices con telar de pedal.

La iniciativa surgió a partir de la formación que la arquitecta Silvia Mirelman realizó en Italia con el acompañamiento de la Provincia. Los conocimientos adquiridos serán compartidos con hilanderas y tejedoras santacruceñas, además de participantes de Puerto Natales y Punta Arenas, Chile.

Al destacar el alcance de la propuesta, D’Andrea sostuvo: “Así se hace federalismo”. También señaló que la capacitación permitirá beneficiar a trabajadoras textiles de Santa Cruz y de localidades chilenas, ampliando el intercambio de experiencias y conocimientos.

Festival de cine, patrimonio y encuentros regionales

Entre el 19 y el 23 de noviembre, Comandante Luis Piedra Buena será sede de un Festival de Cine que incluirá muestras audiovisuales, talleres y capacitaciones. La actividad contará con invitados de distintos institutos nacionales y estará especialmente orientada a estudiantes de Artes Visuales y Comunicación.

La coordinación estará a cargo de Mario Cadiz, director general de Realizaciones Artísticas del Centro Cultural Santa Cruz. Según explicó la secretaria, la Provincia retoma esta iniciativa después de casi dos décadas sin realizarla, con el objetivo de generar antecedentes que permitan vincular futuras ediciones con festivales y encuentros nacionales e internacionales de la Patagonia.

En Río Gallegos, los días 19 y 20 de noviembre, el Centro Cultural Santa Cruz recibirá un encuentro de empresarios, funcionarios, delegados comerciales y diputados nacionales del Mercosur. La actividad, organizada a través de la Fundación Sembrando Esperanzas y el Centro Federal de Inversiones (CFI), abordará oportunidades de negocios e inversión.

Las conferencias se desarrollarán en el Salón Auditorio Luis Villarreal y en la Sala de las Columnas. El encuentro estará destinado a un público especializado y tendrá un cierre abierto a la comunidad.

La preservación del patrimonio también formará parte de la agenda provincial. Entre el 3 y el 6 de noviembre, Santa Cruz participará del Tercer Encuentro Patagónico sobre tráfico, preservación del patrimonio paleontológico y arqueológico, y prevención del tráfico de monumentos naturales, que tendrá lugar en San Martín de los Andes.

Alumnos conociendo sobre el patrimonio que resguarda la Biblioteca Provincial Juan Hilarión Lenzi

La delegación estará integrada por Silvia D’Andrea e Idania Luque, responsable de la Dirección Provincial de Patrimonio. Durante el encuentro se abordará la relación entre las actividades productivas y extractivas y la protección del patrimonio natural y cultural.

A su vez, Puerto San Julián será sede, el 21 de noviembre, del quinto encuentro del Consejo Nacional de Arte Rupestre (CoNaAR). La actividad contará con la participación y el patrocinio de la Secretaría de Estado de Cultura, junto con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), su Rectorado y la sede académica de esa localidad.

La proyección nacional de Santa Cruz también se reflejó en la participación provincial en la Red Federal para la Construcción de Industrias Creativas y Culturales, cuyo último encuentro anual se realizó en Buenos Aires los días 28 y 29 de octubre.

Capacitaciones comunitarias y nuevas propuestas para el verano

Otro de los ejes centrales de noviembre será la formación en manipulación de alimentos, que la Secretaría desarrolla mediante convenios y articulaciones con distintas áreas del Estado, en el marco del programa Activa tu huerta.

La iniciativa surgió para brindar herramientas a personas que participan de proyectos productivos, especialmente aquellos vinculados con la hidroponía y otras experiencias comunitarias, y facilitar el acceso al carnet de manipulación de alimentos.

La convocatoria registró un crecimiento significativo. “Fueron 20 personas el primer fin de semana, 60 el segundo fin de semana, hoy tenemos 790 inscriptos”, detalló D’Andrea.

Las capacitaciones ya tienen fechas previstas hasta marzo. Frente a la demanda, la Secretaría trabaja en la conformación de equipos de capacitadores para extender la propuesta a las zonas norte y centro de Santa Cruz y reforzar la cobertura en la zona sur. Durante noviembre también habrá instancias destinadas a asociaciones barriales, personal del Ministerio de Seguridad y trabajadores del Servicio Penitenciario Provincial.

En relación con estas políticas, la funcionaria vinculó la formación cultural con el desarrollo económico y productivo: “En el marco de ‘el cambio económico es el cambio cultural’, o sea, bajo esa consigna el cambio de la matriz económica es un cambio cultural en la producción”.

Por último, D’Andrea confirmó que las clases de cerámica en el Centro Cultural Santa Cruz continuarán hasta enero, mientras que las inscripciones para los cursos de verano volverán a abrir durante ese mes.

También destacó el fortalecimiento del equipo provincial de tejedoras e hilanderas del PREPAP, con vistas a las nuevas líneas de trabajo previstas para el próximo año.

De esta manera, la agenda de noviembre combinará actividades artísticas, formación, intercambio regional y preservación patrimonial, con propuestas que llegarán a diferentes localidades santacruceñas y buscarán ampliar la participación de las comunidades en la vida cultural de la provincia.