Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Inquieta es un adjetivo que puede caracterizar a la artista plástica y diseñadora de indumentaria de Río Gallegos Dana Basaure (35).

Artes, diseño de moda y gestión cultural son algunas de las ramas en las que se ha formado y capacitado. Ha sido su propia inquietud lo que le ha permitido hacer un camino que este año la llevará a exponer en el Salón de Arte Contemporáneo de París, en el marco del Carrousel du Louvre 2024.

“Tengo la posibilidad de presentar una obra en el Louvre, es uno de los museos más importantes del mundo”, comentó Basaure a La Opinión Austral y sobre su primera participación en 2019 como artista emergente, amplió “me presenté con un díptico, eran dos cuadros que planteé desde un autorretrato, donde no necesariamente se ve mi rostro. En esta oportunidad fueron pies, hay una simbología que me gusta representar a través de los pies y las condiciones de cómo están esos pies, si a veces están quietos o no, me parece que marcan muchas etapas de la vida“.

Una de las obras del díptico.

El díptico, detalló, “eran obras textiles que tienen que ver con bordado y otras técnicas del mundo de diseño. Mostré unos pies de niña y después, unos pies de adolescente, y en esta oportunidad lo que muestro son unos pies que se sumergen en un lugar oscuro, un universo un poco abstracto”.

“Considero que las oportunidades se buscan”. DANA BASAURE, ARTISTA PLÁSTICA

Las obras anteriores eran de mayor tamaño, pero en esta convocatoria había una condición, debían ser de 20×20. “Elegí hacer otro tipo de técnica, un collage, y esa obra se va a quedar en el Louvre”, señaló.

¿Qué la lleva a participar? “La curiosidad o una situación crítica que esté pasando, querer ver cómo puedo dar un cambio de dirección a las cosas. Me gusta mucho lo que tiene que ver con la curaduría, el mundo del marchante, del gestor cultural, me parecen agentes que son constructores de la cultura y en particular, en esa búsqueda encontré esta oportunidad que cualquier artista visual desearía, así que la busqué”, manifestó.

La obra que participará del Carrousel 2024.

Basaure comenzó a exponer en 2008 y ha sido parte de la Muestra de Arte por la Memoria, la Verdad y la Justicia en el Complejo Hugo del Carril, en ciudad de Córdoba; tuvo una muestra individual en Casa de Santa en Buenos Aires, y ha participado en numerosas exposiciones en la capital santacruceña.

Para participar en el Carrousel du Louvre 2024, indicó, “no había un requisito que tuviera que ver con un talento en especial” y agregó que “la política del Louvre cuando presenta los Carrousel tiene que ver con la inquietud”.

En este sentido, reflexionó: “Me parece que a los artistas nos pasa que estamos siempre esperando que nos llamen y nos convoquen, no es la forma en que me manejo, justamente por eso planteo los pies, en estar todo el tiempo en movimiento, a veces los pies se agotan y hay que ponerlos a descansar, pero considero que las oportunidades se buscan“.

Dana Basaure se ha formado y capacitado en artes, diseño de moda y gestión cultural.

“Son situaciones que constantemente busco o sino, las genero. La actitud es lo que prevalece a la hora de que un artista pueda manejarse. En el lenguaje del arte y sobre todo en cuestiones institucionales, hay millones de artistas, uno más talentoso que el otro, no considero que sea la más talentosa, pero me inquieto, esto tiene que ver con una cuestión personal e invito a todos los artistas a que la tengan”, sostuvo.

En este sentido, destacó que en la capital provincial “hay artistas jóvenes que están todo el tiempo movilizando, generando, produciendo”.

Por estos días está reuniendo los fondos para poder solventar los gastos de envío de su obra a Francia para que sea expuesta. Cerrando, la artista santacruceña expresó: “Estoy muy feliz por esta situación épica“.