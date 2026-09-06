Por primera vez, este 6 de septiembre, se conmemoró el Día de la Poesía Santacruceña, en coincidencia con el natalicio de Flora Rodríguez Lofredo, una de las escritoras más influyentes del territorio provincial, cuya obra marcó generaciones enteras de lectores y escritores.

Flora Rodríguez Lofredo hablando con La Opinión Austral. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Rodríguez Lofredo publicó 21 libros, recibió múltiples distinciones a nivel provincial, nacional e internacional y su producción la posicionó como una referencia ineludible de la poesía santacruceña contemporánea.

En 2016, fue declarada Patrimonio Viviente de la Provincia de Santa Cruz en el marco de la Ley Provincial 3138, reconocimiento otorgado por la Cámara de Diputados. En esa misma instancia, también se declararon bienes integrantes del Patrimonio Cultural a todas sus obras literarias producidas entre 1975 y 2016, consolidando su legado como parte del acervo cultural provincial.

En la 32° Feria Provincial del Libro de Santa Cruz, que se está desarrollando hasta el 10 de septiembre, tuvo lugar la presentación de “Péntada. Antología Poética” de las escritoras Patricia Sampaoli, Andrea Lorenzo, Cecilia Maldini, Verónica Lamberti y Cristina Núñez.

Andrea Lorenzo de El Calafate y Verónica Lamberti de Caleta Olivia visitaron los estudios de Radio LU12 AM680 y en el programa “Conexión AM” hablaron de sus primeras lecturas, la poesía y su último libro.

Lamberti, quien es profesora de Educación Inicial y especialista en infancia, recordó como fue el cruce de la enseñanza y la lectura en su vida. “Desde muy chica tuve interés por enseñar. Mi hermana tiene cinco años menos que yo. Cuando empiezo la primaria, comienzo a leer, a escribir y encuentro a mi primera alumna: mi hermana. Entonces, llegaba de la escuela y jugábamos a la maestra. De hecho, mi hermana empezó la escuela sabiendo leer y escribir porque yo le había enseñado”, rememoró.

En cuanto a las lecturas, contó: “Mis primeros textos valiosos de la literatura, los leí en la escuela. Mi primer poema lo escribí en 4to grado, motivada por la maestra. Entonces, este mundo de la infancia es mi lugar seguro, siempre lo fue y siempre lo será. Por eso la mayoría de mis libros publicados están dirigidos a las infancias”.

“Mi primer poema lo escribí en 4to grado, motivada por la maestra”. VERÓNICA LAMBERTI, ESCRITORA

Por su parte, Lorenzo, recordó: “A los ocho años, cuando fallece mi abuela, tuve la necesidad de volcar esto que pasó en aquel entonces al papel, pero la realidad es que de la forma en la que hoy la concibo y la entiendo a la poesía fue a partir de 2018. Si bien escribí toda mi vida, en se formó Calafate Lee, un grupo que se reunía el primer domingo de cada mes, nos seguimos reuniendo y hoy nos llamamos Letras Esteparias, es un espacio abierto a la comunidad para leer. Con ese impulso de tener un espacio donde lo que escribís podés leérselo a alguien y no sólo a tu amigo y a tu familia, empecé a escribir más“.

En pandemia, se conformó el Club de Poesía, una idea de la escritora caletense Patricia Sampaoli, a la que se sumaron las autoras de Río Gallegos, Cecilia Maldini y Cristina Núñez, de El Calafate, Andrea Lorenzo, y de Caleta Olivia, Verónica Lamberti.

Aniversario

El grupo de autoras publicó en 2023 “La tierra que escribimos – ABC Poético” y al cumplirse el quinto aniversario del club de poesía, decidieron conmemorar el aniversario con una nueva obra: “Péntada. Antología Poética”.

Las ilustraciones del libro son de Ernesto Bonacci. “Él ilustró cada una de nuestras carátulas. Hay cinco elementos, los elementos que se ven en la portada refieren a cada una de las autoras, un elemento que aparece en alguno de los poemas de cada una”, añadió Lorenzo.

“La antología consta de 10 poemas que escribimos cada una de nosotras y hacen referencia y trabajamos sobre autores que llevamos en cada uno de los encuentros. A partir de esos autores, elegimos los autores que más nos convocaban a cada una y surgen estos poemas a partir de ese trabajo.

Consultadas sobre los temas predominantes, Lorenzo indicó que son “la muerte, la soledad, el lugar que habitamos, el tiempo” mientras que Lamberti agregó “el amor, el desamor, el abuelo la semilla, la raíz”.

El origen de los poemas

Por otra parte, sobre si la poesía nace de las experiencias o la imaginación, Lorenzo contó “en mi juventud, hice teatro y a la hora de la creación, viene de diferentes lugares en donde a lo mejor una vivencia, pero deformarla, exagerarla o achicarla, es parte del juego de la creación. Son elementos que uno usa un poco de la realidad y un poco de de la imaginación y claramente creo que la vida de cada una y la experiencia propia transforma todo eso”.

Andrea Lorenzo, escritora de El Calafate, en los estudios de Radio LU12 AM680. Foto: Vanesa Mercado/La Opinión Austral

En tanto que Lamberti explicó: “Escribo poesía para las infancias, en mi primer libro ‘Un lugar donde todo es, lo que no es’, de poesías y limericks, ahí plenamente la poesía es fantasía pura. Es el disparate, el nonsense que nace en el siglo XIX, pero que María Elena Walsh lo trae en la década del ’60 con ‘Zoo loco’ y esa es poesía disparatada”.

En cuanto a ‘Péntada’ y ‘La tierra que escribimos’, “a mi forma de ver la poesía, para mí es la vida misma. Todo acontecimiento que impacta en mi vida y que necesito sí o sí poder expresarlo de forma escrita y que comúnmente tiene que ver con la vida misma“.