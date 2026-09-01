Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El periodista y escritor Facundo Pastor llegará este sábado por primera vez a Río Gallegos para presentar su último libro, “El cuerpo de Perón, la muerte, las manos, los tiros”, en el marco de la Feria Provincial del Libro organizada por la Secretaría de Cultura de Santa Cruz. En diálogo con Radio LU12 AM680, contó sus expectativas ante la llegada a la capital provincial y explicó las particularidades de una obra que reconstruye algunos de los episodios más enigmáticos de la historia argentina.

“Muchas expectativas, primero porque no conozco Río Gallegos”, contó Pastor, quien sí había visitado El Calafate. El periodista destacó además el valor de las ferias y el vínculo que generan entre autores y lectores.

“Veo el nivel de respeto y de compromiso y de dedicación que la gente, que los lectores le ponen a estos eventos, y eso me parece maravilloso”, sostuvo.

Pastor presentará su libro a las 19:00 del sábado en el Complejo Cultural Santa Cruz. Antes de su llegada, invitó a la comunidad a participar de la actividad y destacó el recorrido que viene realizando por distintas ciudades del país.

“El cuerpo de Perón es mucho más que el robo de sus manos”

Al hablar de su última obra, Pastor remarcó que el libro no se limita al episodio del robo de las manos del expresidente.

“Mucha gente cree que solamente es un texto sobre el robo de las manos de Perón, y es mucho más que eso”, explicó.

El autor definió la obra como una novela de no ficción, construida alrededor de un protagonista poco habitual: el propio cuerpo de Perón.

“Para mí como autor fue un desafío también enorme construir esta trama, construir una novela de no ficción con un personaje central que es un cuerpo, un cuerpo que está permanentemente disputado, tironeado”, señaló.

Feria Provincial del Libro de Santa Cruz 2024. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Pastor también explicó que el libro busca analizar cómo la figura física de los líderes políticos puede convertirse, incluso después de su muerte, en un objeto de disputa política y simbólica.

“Es también una oportunidad de este libro de pensar cómo se disputan los cuerpos de los líderes, sobre todo los líderes peronistas en la historia de nuestro país”, afirmó.

Una historia argentina que parece ficción

Durante la entrevista, Pastor repasó algunos de los episodios que reconstruye en sus investigaciones y aseguró que, muchas veces, la propia historia argentina supera cualquier relato de ficción.

“Hay cosas que parecen que son de ficción pero que sucedieron”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó la profanación de la bóveda de la familia Perón para robar sus manos, así como los episodios vinculados al traslado y custodia de los restos del expresidente y de Eva Perón.

“Todo pareciera sacado de una serie, de estas plataformas, pero bueno, es la historia argentina”, afirmó.

El periodista explicó que una de las mayores dificultades al escribir sobre hechos tan conocidos consiste en encontrar nuevas formas de narrarlos.

“Yo vengo a poner nuevos elementos, vengo a revisar algunas cuestiones y que me parecen sumamente interesantes para poder entender también el presente”, señaló.

“La Argentina no superó la muerte de Perón”

Pastor explicó que sus últimos libros se han concentrado en distintos episodios de la historia argentina de los años 70 y en figuras vinculadas al peronismo.

“Estoy convencido que la Argentina no superó la muerte de Perón, y desde ese lugar trabajo”, sostuvo.

En ese marco, destacó que el paso del tiempo también permite revisar acontecimientos históricos desde nuevas perspectivas.

“Creo que la distancia en el tiempo, pero también la distancia generacional mía (…) es decir, muchas veces me toca contar cosas de hechos que no viví, me parece que son una oportunidad”, explicó.

Su interés, agregó, no pasa solamente por reconstruir el pasado sino también por aportar elementos para comprender el presente.

Memoria, dictadura y Malvinas

El periodista también se refirió a otros de los grandes temas que atraviesan su obra y la historia reciente argentina.

“Creo que lo importante es seguir construyendo una memoria colectiva y entendiendo qué fue lo que pasó”, afirmó.

En esa línea, mencionó el golpe cívico-militar, sus consecuencias económicas y la guerra de Malvinas, al considerar que el paso de las décadas permite incorporar nuevas miradas sobre hechos que siguen teniendo fuerte impacto en la sociedad.

Pastor recordó que la Argentina ingresó a la dictadura con una determinada deuda externa y que durante ese período la cifra se multiplicó, al tiempo que señaló que todavía existen aspectos de esas etapas que merecen ser revisados.

La presentación en Río Gallegos

Pastor tiene previsto viajar el viernes por la noche y llegar a la ciudad durante la madrugada. Durante el sábado realizará su programa de radio desde Río Gallegos y luego se trasladará al Complejo Cultural Santa Cruz para participar de la Feria Provincial del Libro.

“Invito a toda la gente que está escuchand al Complejo Cultural Santa Cruz, ahí en Río Gallegos, a sumarse a la charla”, expresó al aire de la “Decana de la Patagonia”.

La presentación permitirá conocer de primera mano los detalles de una investigación que, según su autor, busca recorrer una de las historias más inquietantes de la política argentina desde una perspectiva diferente.

“El cuerpo de Perón se lee como un thriller político, con mucho vértigo”, resumió Pastor.

Leé más notas de La Opinión Austral