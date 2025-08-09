Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde la SADE Juvenil consideramos de suma importancia conmemorar el 4 de agosto como una fecha de profunda significación cultural: el Día del Escritor Santacruceño. Esta jornada nos invita no sólo a celebrar a quienes escriben desde y para nuestra provincia, sino también a reflexionar sobre lo que implica construir narrativas, poéticas y sentires en este territorio austral, donde toda acción es también resistencia.

Sostenemos la urgencia y la pulsión por resignificar la cultura, el arte y la identidad, situándonos en nuestra territorialidad, tejiendo en colectivo, rememorando a quienes nos antecedieron y nutriendo a quienes continúan poetizando y significando el ánima en el sur.

Porque en una ciudad sumergida entre el intérprete y la distancia, donde el viento empuja crudamente, el frío congela nuestros bronquios, la escarcha reclama todo a su paso y la noche pareciera no tener fin, el arte es la última pulsión por defender la propia existencia. Una pisada vital en búsqueda de anclarse sobre la tierra y finalmente dejar una huella.

Escribir es resistir, escribir es recordar, escribir es proyectar, escribir es significar.

En afán de seguir estimulando y encontrándonos en la escritura te invitamos a leer poetas y escritores juveniles, profundizar en sus sensibilidades y también preguntarte a vos, “y yo, ¿desde dónde narro mi vida?”.

Madre

Hoy solo quiero acurrucarme entre tus brazos.

Llorar un océano,

hasta hacerme de arrugas.

Escuchar tu rezo.

Rogar entre sollozos,

una salvación.

Preguntarte;

¿Cómo se le reza a un Dios?

Noelia Espinosa, 21 de marzo, 2024.

Recién es Mayo (fragmento)

Hábito la australidad

que se encarna en las afueras

mientras dentro se siente abismal

aquel frío, el cual prospera.

Victorio Constanzo, 9 de mayo, 2024.

Hogar desértico

Te escribo con letras que nunca llegan

porque las arrastra el viento

y las comen los silencios…

Estamos en un hogar desértico,

con poco movimiento

y solo el ruido del aire violento.

Carolina López, 14 de Agosto 2024.

Siempre tuya

Me habito en el mar,

en la calidez de su frío gélido,

en la paz de mi Patagonia

y en el refugio de su voz.

Bárbara Vanessa Fernández Batallán, 03 de Agosto de 2025.

Todos los autores presentados son integrantes de la Sociedad Argentina de Escritores Santacruceños Juvenil, una comunidad reciente que se encuentra de manera activa para la promoción y difusión de los escritores juveniles de la región, resignificando la escritura más allá de su arte gramático, concibiendo a la literatura como un arte en todas sus formas posibles.

Invitamos a la comunidad de jóvenes santacruceños a formar parte de éste espacio, con el objetivo de potenciar la escritura sureña y dar a conocer a nuestros jóvenes escritores, quienes redactan la historia del hoy, por un mañana sin olvidos.

Podes encontrarnos en Instagram como @sadejuvenilsc y en Facebook como SADE Juvenil, en donde podrás acceder a toda la información de cómo ser parte.

¡Feliz día escritores!