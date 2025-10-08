Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de exponerse en la Casa Azul del Arte en Punta Arenas durante el mes de mayo, “Pañuelo”, la muestra colectiva de la Patagonia llega a Santa Cruz.

Paola de Smet d’Olbecke, representante del proyecto, había adelantado a La Opinión Austral que durante el segundo semestre, la exposición iba a visitar nuevos destinos, entre ellos la capital santacruceña.

Utilizando técnicas como bordado, dibujo, pintura, teñido, costura, tejido, cerámica, escultura, fotografía, grabado y collage, cada obra consistió en intervenir un trozo de algodón de 28 x 28 cm.

Con Bettina Muruzabal, curadora para la Argentina, la muestra incluye las obras de Andrea Araneda Miranda, Antonia Ríos Lamas, Aymara Zegers, Cata Flaño Ipinza, Daniela Salles, Dominique Salles, Isabel Margarita Peña, Javier Canales, Gehomara Gumas, Leonor Harris, Pablo Quercia M., Paola de Smet d’Olbecke E., Paola Jaque, Patricia Iglesias Stepanovic y Rodrigo Molina U. de Punta Arenas.

También participan Tania Morgado de Puerto Aysén; Andriana Opacak, Bettina Muruzábal, Emilia Majorel, Gabe Macede, Guadalupe Auzoberría, Jorgelina Ibáñez, Marcela Botella y Patricia Viel de Río Gallegos; Julieta Barrientos y Marcos Aguilera de El Calafate, Laura Cachero de El Chaltén, Gustavo Oddone de Ushuaia y Sidney Mann de Río Grande.

La exposición será inaugurada este jueves a las 20:00 en el MAEM, sito en Maipú 13, y se podrá visitar hasta el jueves 23 de octubre.

Cabe recordar que para recorridos guiados grupales (escuelas y particulares) se debe solicitar turno a través del WhatsApp del MAEM +542966573782 de martes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00.

La entrada es libre y gratuita.