Luego de su primer capítulo en el Consulado General de la República Argentina en la ciudad de Punta Arenas, en el kilómetro 2289, “Reconstruir Memoria” llega al kilómetro 2083 y este jueves, será inaugurada en el Museo de Arte Eduardo Minnicelli (MAEM) en Río Gallegos.

Cabe mencionar que recientemente la Cámara de Diputados de Santa Cruz declaró de Interés Cultural, Educativo y Provincial la muestra que es parte la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (BIENALSUR).

“Reconstruir Memoria. Capítulo 2” se encuentra en pleno montaje en el MAEM. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Este martes, la curadora Toia Ibáñez y las fotógrafas Andriana Opacak y Berta Giménez brindaron una conferencia de prensa por la inauguración de la muestra de BIENALSUR.

“Reconstruir Memoria” llega al kilómetro 2.083 en el Museo de Arte Eduardo Minnicelli en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En la oportunidad, Ibáñez manifestó: “Como curadora presenté un proyecto curatorial que ilumina esta época que transitó a fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX con grandes plantas frigoríficas produciendo trabajo y cambiando la matriz social de la provincia que dialogaba con Chile”.

“Estas obras de Annemarie Heinrich, icónica, que está en la historia del arte de la Argentina, es una colección exquisita con calidad museográfica que se presenta por primera vez en la Argentina como muestra de arte y está acompañada por dos mujeres más que son Berta Giménez y Andriana Opacak que son fotógrafas santacruceñas que residen en Río Gallegos y que sacaron diferentes momentos de estas plantas ya en el abandono”, amplió.

“En los noventa, Andriana presentó una muestra que se llamó ‘Frigoríficos’ y Berta hizo una serie más nueva con fotos a color, donde las plantas nativas se apropian de estos vestigios y dicen: ‘Acá estamos, este es nuestro territorio también'”, comentó sobre las obras de cada una de las fotógrafas.

“La obra permite reflexionar sobre ciertos momentos de nuestros lugares”. ANDRIANA OPACAK, FOTÓGRAFA

Por su parte, Andriana Opacak expresó: “Estoy agradecida por la selección que hizo Toia de incluirme en su proyecto. Es una obra que se reedita desde otro lugar, dialoga perfectamente con todo este presente y permite reflexionar sobre ciertos momentos de nuestros lugares, de estos espacios que quedaron desamparados con escombros y olvidados también“.

“Es para acercar una mirada y presentar interrogantes sobre qué pasó y para los jóvenes, empezar a conocer ese pasado que la mayoría desconoce”, mencionó.

En tanto que Berta Giménez coincidió en que “esta muestra interpela y nos cuestiona sobre un pasado de Santa Cruz, pero un pasado cercano que tuvo mucha vida, que tuvo movimientos de personal, de migrantes que vinieron a realizar su trabajo cuando los grandes frigoríficos estaban en funcionamiento”.

“Mi mirada es sobre cómo la estepa se vuelve a adueñar de esos lugares que quedaron como abandonados, no digo totalmente abandonados porque al recorrer esos lugares uno se carga de historia y de memoria, de los que vivieron, del trabajo que realizaron, cuántas familias de otros lugares venían a trabajar..”, explicó.

“Esta muestra interpela y nos cuestiona sobre un pasado de Santa Cruz”. BERTA GIMÉNEZ, FOTÓGRAFA

“Buscando información uno se encuentra con todo lo que significaba, los grandes arreos que hacían hacia la costa para traer la hacienda”, acotó y continuó diciendo que “está cargado de historia y para que conozcan las nuevas generaciones que hubo otra etapa de Santa Cruz, donde hubo una matriz productiva que está ligada a la tierra. Creo que Santa Cruz comenzó a poblarse desde el campo hacia las ciudades, hay que reconocer el trabajo que se realizaba en esa época”.

“Estoy agradecida al museo por permitirnos exponer esta muestra, a Toia por haber elegido esta selección y es un honor demasiado grande estar cerca de las imágenes de Annemarie Heinrich que es palabras mayores en fotografía“, afirmó.

“Al recorrer esos lugares uno se carga de historia y de memoria”, expresó Berta Giménez sobre las plantas frigoríficas. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Por último, hizo hincapié en “reconocer el trabajo de las mujeres en esa época. Hoy sabemos que si no salimos a trabajar no vamos muy lejos, pero en esa época la mujer tenía asignado otro rol y estas mujeres valientes salieron de sus hogares a trabajar. Es todo un mensaje y todo una interpelación para el presente lo que nos muestra esta reconstrucción de la memoria”.

La inauguración de la muestra será este jueves a las 20:00 en el MAEM, sito en Maipú 13, y continuará en exposición hasta el sábado 4 de octubre.

La entrada es libre y gratuita.