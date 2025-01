El atleta chileno Matías Silva marcó un tiempo de 51:36 en los 16K y alcanzó el segundo puesto en la 59° Corrida Internacional.

“Es una carrera bastante dura, empiezan a subir y hay viento en contra, hay hartos factores que juegan un papel importante y hay que ser estratégico”, manifestó, al Grupo La Opinión Austral, el deportista que ganó la Maratón de Viña del Mar 2024 y fue cuarto en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Cuando vi que salía con buena sensación y me sentía suelto a ese ritmo, intenté mantenerlo. En la subida traté de ser estratégico, cortar el paso y ahí me alcanzó Arbe y más adelante, Garibay, hice otro cambio para tratar de alejarme. Arbe se quedó con la victoria, me faltó un poco de fuerza en la última subida, pero dentro de todo fue una buena carrera”, concluyó.