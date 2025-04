Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuatro adolescentes quedaron bajo investigación por un presunto plan para llevar a cabo un tiroteo en la Escuela de Educación Media N°4 de Ingeniero Maschwitz. Audios filtrados revelan detalles escalofriantes del ataque que se habría ejecutado el 13 de julio de 2026, fecha que coincide con el cumpleaños de una de las implicadas.

Una conversación entre dos adolescentes, difundida por Noticias Argentinas y analizada actualmente por la Justicia, revela los detalles de un presunto plan para cometer un tiroteo escolar en la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires. El caso está siendo investigado por el fiscal Fernando Martín Reinas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°2 del Fuero Penal Juvenil de Zárate-Campana.

Los audios del horror: “¿Lo vas a hacer? ¿Sí o no?”

Uno de los audios, que forma parte de las pruebas clave en la causa, muestra el siguiente diálogo:

“¿Lo del tiroteo es verdad?”, pregunta un adolescente.

“Sabes que no. Es de mentira”, responde entre risas su interlocutora, quien presuntamente lideraba la organización del ataque. Acto seguido, lo interroga con firmeza: “¿Lo vas a hacer? ¿Sí o no?”.

Según fuentes judiciales, la supuesta organizadora de la masacre sería una adolescente con antecedentes psiquiátricos. El ataque, según los registros de audio, estaba planeado para concretarse el 13 de julio de 2026, fecha que coincide con su cumpleaños.

“¿Esto es como un sueño tuyo?”, se escucha preguntar al joven.

“No sé”, responde la chica.

“¿Y, por qué lo querés hacer?”, insiste él.

“Porque sí”, contesta ella sin más.

El plan: llegar tarde y abrir fuego

Otro de los audios revela cómo pensaban ejecutar el ataque:

“Podríamos hacer que somos estudiantes que llegamos tarde y ahí coso…”, dice la joven.

Según se supo, el plan contemplaba atacar a los alumnos en el horario de ingreso del turno noche.

La investigación: celulares incautados y una causa por intimidación pública

El fiscal Martín Reinas explicó a LN+ que desde el miércoles pasado se realizan investigaciones y que el jueves se ejecutaron allanamientos. “La idea era investigar si había armas y [teléfonos] celulares. Armas no encontramos, encontramos celulares”, sostuvo.

Además, el fiscal indicó que “hay cuatro menores no punibles, que tendrían menos de 16 años, pero no descartamos la participación de otra persona más que, por el momento, no está identificada”.

La causa quedó caratulada como intimidación pública, y se dispuso la prohibición de acercamiento de los involucrados al establecimiento educativo.

Medidas de contención y continuidad escolar

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense informaron que los alumnos bajo investigación deberán mantenerse alejados del colegio pero continuarán su escolarización a distancia o en otras instituciones.

“Los alumnos bajo investigación van a estar alejados del establecimiento educativo, pero deberán seguir con la escolarización”, detallaron.

