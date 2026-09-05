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Franco Colapinto cerró una auspiciosa tercera práctica libre en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto argentino terminó décimo en el circuito de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”, y confirmó el buen rendimiento que había mostrado durante las dos primeras sesiones del viernes.

A bordo del Alpine A526, Colapinto registró un tiempo de 1:23,101, a 882 milésimas del británico George Russell, quien volvió a quedarse con el mejor registro. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó noveno, por lo que la escudería logró ubicar a sus dos autos entre los diez primeros antes de la clasificación.

La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado desde las 11:00 de Argentina con la clasificación, donde Colapinto buscará aprovechar las buenas sensaciones que dejó su Alpine en las prácticas.

Colapinto, dentro del top 10 en la FP3 de Monza

La tercera práctica comenzó con los equipos enfocados en terminar de ajustar sus autos antes de la clasificación. Colapinto salió a pista junto a Gasly y rápidamente mostró un ritmo competitivo.

El argentino llegó a ocupar el primer lugar de la sesión cuando marcó 1:23,766, registro que le permitió superar momentáneamente a todos sus rivales. Sin embargo, a medida que los pilotos completaron sus vueltas rápidas, el clasificador fue cambiando.

Kimi Antonelli, Charles Leclerc y Max Verstappen desplazaron al piloto de Alpine de la punta. Colapinto continuó con su programa de trabajo y se mantuvo dentro de las posiciones de privilegio durante buena parte de la sesión.

En los minutos finales, con los neumáticos blandos, logró establecer su mejor registro del día: 1:23,101. De esa manera, terminó décimo, apenas por detrás de Gasly.

George Russell volvió a dominar en Monza

George Russell fue nuevamente la referencia de Mercedes. El británico marcó 1:22,219 y terminó la FP3 en el primer lugar, luego de haber dominado también la segunda práctica del viernes.

Lewis Hamilton quedó segundo, a 226 milésimas, mientras que Max Verstappen completó el podio de la sesión, a 350 milésimas de Russell.

Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, terminó cuarto, mientras que Lando Norris completó las cinco primeras posiciones. Charles Leclerc, Arvid Lindblad y Oscar Piastri completaron el grupo que precedió a los dos Alpine.

La diferencia entre los principales protagonistas fue reducida, un escenario que deja abierta la pelea por las primeras posiciones para la clasificación.

Alpine mostró su potencial antes de la clasificación

El décimo puesto de Colapinto representa la continuidad de un viernes positivo para Alpine. El argentino había finalizado noveno en la FP1 y undécimo en la FP2, en las dos primeras sesiones disputadas en Monza.

Además, el piloto argentino contó en este Gran Premio con las nuevas mejoras incorporadas por Alpine a su monoplaza. Durante las prácticas pudo trabajar con diferentes configuraciones y compuestos de neumáticos para preparar tanto la clasificación como la carrera.

La FP3 volvió a mostrar a los dos autos de la escudería dentro del top 10. Gasly terminó noveno con un registro de 1:23,126, apenas 25 milésimas por delante de Colapinto según los tiempos finales de la sesión.

El argentino, además, había conseguido superar a su compañero durante las prácticas del viernes. En la primera tanda, Gasly no participó porque su Alpine fue utilizado por el rookie Paul Aron.

Un viernes de evolución para Colapinto

Colapinto había iniciado el viernes con un tiempo de 1:24,028 en la primera práctica libre, registro que le permitió terminar noveno.

La sesión tuvo una interrupción por bandera roja luego de que el Cadillac de Colton Herta quedara detenido en la pista. Una vez reanudada la actividad, el argentino continuó mejorando su registro y se mantuvo en las posiciones cercanas al top 10.

En la segunda práctica libre, el piloto de Alpine terminó undécimo con 1:23,619, mientras que George Russell marcó el mejor tiempo con 1:22,559.

Con esos antecedentes, la décima posición conseguida en la FP3 permite a Colapinto llegar a la clasificación con un panorama competitivo y con el Alpine mostrando un ritmo que le permitió mezclarse con pilotos de equipos habitualmente protagonistas.

Los tiempos de la FP3 en el Gran Premio de Italia

La última práctica libre dejó a Russell en lo más alto del clasificador, seguido por Hamilton y Verstappen. Antonelli y Norris completaron el top 5.

La tabla de los diez primeros quedó conformada de la siguiente manera:

George Russell (Mercedes): 1:22,219 Lewis Hamilton (Ferrari): +0,226 Max Verstappen (Red Bull): +0,350 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): +0,361 Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Arvid Lindblad Oscar Piastri (McLaren) Pierre Gasly (Alpine): 1:23,126 Franco Colapinto (Alpine): 1:23,101

La sesión también tuvo algunos incidentes. Liam Lawson protagonizó un trompo y generó banderas amarillas, mientras que Leclerc perdió un tiempo de vuelta por exceder los límites de pista en Lesmo 2. Sergio Pérez, en tanto, tuvo que abortar su intento rápido después de irse a la grava en la primera curva de Lesmo y terminó 21°.

Colapinto y Alpine, ante la clasificación en Monza

Con las tres prácticas libres completadas, Colapinto afrontará ahora el momento más importante del sábado. La clasificación del Gran Premio de Italia comenzará a las 11:00 de Argentina, cuando el argentino buscará transformar el ritmo mostrado por Alpine en una buena posición de largada.

La carrera será el domingo 6 de septiembre desde las 10:00 de Argentina y tendrá una duración prevista de 53 vueltas, sobre una distancia total de 306,72 kilómetros.

Monza, con sus 5,793 kilómetros de extensión, volverá a poner a prueba la velocidad máxima y la eficiencia aerodinámica de los monoplazas. Para Colapinto, la última práctica dejó una señal positiva: terminó entre los diez primeros y a menos de nueve décimas del mejor tiempo, justo antes de buscar su lugar en la grilla.