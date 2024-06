El automovilismo argentino se encuentra envuelto en un escándalo tras las graves acusaciones vertidas por el ex piloto Marcos Di Palma contra Oscar Aventin, ex presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC). En una reciente entrevista en el programa Clasificando, Di Palma no se guardó nada y acusó a Aventín de haber malversado fondos del programa Automovilismo Para Todos.

Conocido por su estilo directo, Di Palma no dudó en calificar a Aventín como un “ladrón”. Según el ex piloto, Aventín se habría apropiado de grandes sumas de dinero durante su gestión al frente de la ACTC. “El Puma Aventin fue un ladrón“, declaró enfáticamente.

Di Palma señaló que la administración de Aventín en el programa Automovilismo Para Todos estuvo plagada de irregularidades y favoritismos, beneficiando a su propio hijo, Diego Aventin, y dejando de lado las necesidades de la categoría y sus participantes.

El arrecifeño explicó que su retiro del automovilismo en 2010 estuvo directamente relacionado con la falta de confianza en la administración de los fondos. “Yo me retiré cuando entró Automovilismo Para Todos… Ahí dije: ‘Yo no puedo correr más, si estos se la van a robar toda’. Y dicho y hecho: les bajaban 10 millones de dólares por año y se los choreó todos. Me hubiese gustado saber dónde fue la plata. Diego Aventin con departamentos en Miami… ¿De dónde sacaron la guita? Demuéstrenla, muchachos. Se la robaron”, sostuvo.

Las acusaciones de Di Palma no se limitan a la malversación de fondos. El ex piloto también acusó a Aventín de manipular las competiciones en favor de su hijo. Recordó el título de Diego Aventin en 2013, insinuando que hubo irregularidades en su consecución. “Aventin se la choreó toda, el Pumita salió campeón con un motor perreado y todo el mundo lo sabía y nadie dijo nada“, afirmó.

Oscar Aventin, bicampeón del TC en 1991 y 1992, asumió la presidencia de la ACTC en 2001. Su gestión se extendió hasta el 1° de octubre de 2013, cuando fue reemplazado por Hugo Mazzacane.Hasta el momento, Oscar Aventin no ha respondido públicamente a las acusaciones de Di Palma.