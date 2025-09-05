Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Italia, correspondiente a la 16ª fecha del campeonato. Franco Colapinto (Alpine), quien viene de quedar a las puertas de sus primeros puntos de la temporada en Países Bajos tras finalizar undécimo, fue reemplazado en la Práctica Libre 1 por Paul Aron, piloto de reserva del equipo francés. El estonio se subió al auto del argentino y protagonizó un accidente que puso en vilo a 45 millones de compatriotas.

Por fortuna, la cama de leca del circuito de Monza logró frenar al Alpine número 43 antes de que golpeara contra los muros, manteniendo el monoplaza intacto y sin consecuencias para Colapinto de cara a la segunda tanda de entrenamientos.

De este modo, el pilarense volverá a girar en la FP2, donde intentará completar la mayor cantidad de vueltas posibles para recuperar el tiempo perdido. El trazado italiano le trae recuerdos especiales, ya que allí disputó su primer Gran Premio de Fórmula 1 el año pasado, cuando terminó en el duodécimo lugar.

En cuanto a la lucha por el campeonato, el australiano Oscar Piastri dio un paso clave hacia la corona al imponerse en Países Bajos, resultado que le permitió sacarle 34 puntos a su compañero en McLaren, el británico Lando Norris. Un poco más atrás aparece el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón, a 106 unidades de Piastri. El último vencedor en Monza fue el monegasco Charles Leclerc, quien en 2024 hizo delirar a los miles de fanáticos de Ferrari en el Autódromo Nacional.

Horarios del GP de Italia (hora Argentina)

Viernes 5 de septiembre

Prácticas Libres 1: REALIZADO

Prácticas Libres 2: REALIZADO

Sábado 6 de septiembre

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 7 de septiembre

Carrera: 10.00 horas

Seguí el GP de Italia por LU12 AM680

Este domingo, a partir de las 10:00, viví el Gran Premio de Italia en vivo por LU12 AM680 La Deportiva de la Patagonia, FM Láser 92.9, FM Las Heras 92.1.

Además, se podrán conocer más detalles del evento y la participación del pilarense Franco Colapinto en laopinionaustral.com.ar. La pasión por la F1, con sello santacruceño.

Cómo ver online el GP de Italia de Fórmula 1

Para acompañar al argentino en cada giro, habrá varias opciones para disfrutar de la transmisión en vivo:

Televisión

Toda la acción se transmitirá por Fox Sports.

Streaming

Disney+ Premium : La plataforma de streaming será tu ventana principal para ver el Gran Premio.

: La plataforma de streaming será tu ventana principal para ver el Gran Premio. Plataformas de streaming con Fox Sports: Podrás sintonizar la señal a través de servicios como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otros.

F1TV

El canal oficial de la Fórmula 1 ofrece planes desde 8 dólares mensuales para no perderte ningún detalle.

Pelota Libre ¿Cómo funciona?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

Roja Directa es una popular página web española que se consolidó como un sitio de referencia para acceder gratuitamente a transmisiones deportivas en vivo, con una amplia variedad de eventos que incluyen fútbol, baloncesto, tenis y más.

Sin embargo, Roja Directa enfrenta constantes acusaciones de piratería por presuntamente ofrecer contenido sin tener los derechos de transmisión, lo que ha generado medidas judiciales en su contra. El 22 de junio, un juzgado en Madrid ordenó el cese inmediato de sus emisiones, pero el sitio sigue activo gracias a estrategias como cambiar de dominios y mantener en el anonimato a sus responsables, entre ellos su fundador, Igor Seoane.

Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

Los riesgos de utilizar plataformas piratas

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor : Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad : Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión : La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma : Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.



¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

Tivify es un servicio de televisión en directo por internet (IPTV) que te permite disfrutar de una gran variedad de canales de televisión tradicionales, series, películas y programas en vivo, todo de manera gratuita. Aunque su versión premium ofrece funciones adicionales como mayor capacidad de grabación y sin publicidad, la versión gratuita ya es suficiente para satisfacer a muchos usuarios.

¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

Promiedos: ¿Cómo funciona?

Promiedos es una aplicación es específicamente de fútbol y permite estar al tanto de absolutamente todos los resultados de las ligas más importantes del mundo, incluyendo además las copas y los mundiales. La app es argentina, y por ello hace mayor hincapié en el de fútbol de nuestro país.

Está basada en el sitio web que posee su mismo nombre y el cual, al ser consciente de los avances de la tecnología y con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios, creó una app sencilla y ágil al igual que la web.

A pesar de tener información de las ligas más importantes del mundo, Promiedos pone especial atención en la liga argentina y no sólo en la primera división, sino que en todas las categorías que presenta el fútbol de nuestro país.

Promiedos busca mejorar día a día y para ello añadió a sus características un foro donde los usuarios pueden expresar sus opiniones o debatir no sólo sobre los partidos, sino también sobre cada una de las ligas. Además, la app busca alimentar al usuario con la mayor cantidad de información posible, facilitando para ello estadísticas, historiales, tabla de posiciones (incluyendo puestos de clasificación a copas) y tablas de promedios para aquellos que estén preocupados por el descenso. También, Promiedos agregó una sección llamada “PRODEMIOS” donde los usuarios pueden poner a prueba sus pronósticos (con la dinámica del prode) y obtener importantes premios.