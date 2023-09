Organizado y fiscalizado por el Automóvil Club Río Gallegos, este fin de semana se corre la cuarta fecha del campeonato de karting en el circuito “Malvinas Argentinas” ubicado en el predio del autódromo “José Muñiz“.

La competencia está reservada para las categorías Sthill y Máster 150 4t. y utilizaran el circuito N° 2 de 793 mts. en sentido inverso.

De acuerdo al reglamento particular de la prueba, las verificaciones técnicas y acreditaciones se realizarán el domingo a partir de las 11:00.

Para el sábado los pilotos y equipos de competición podrán realizar las pruebas libres. La clasificación de las categorías se realizarán en tandas de 10 minutos. Para la categoría Máster 150 4t la largada será de partida detenida.

En el caso que en alguna de las categorías haya más de doce (12) inscriptos se procederá a realizar dos (2) grupos para entrenamientos clasificación y series.

Autoridades de la prueba

Comisario Deportivo: Alberto Ledesma

Director de la Prueba: ACRG

Secretario: Oscar Trucco

Comisario Técnico: Alejandro Gallardo

Banderilleros: ACRG

Camaritas

Para la categoría Máster 150 4T es obligatorio el uso de cámaras.

Las mismas deberán enfocar hacia adelante, bajo ningún aspecto se deben poner enfocando hacia

atrás y deberán ser aportadas como prueba ante algún reclamo o a requerimiento del

Comisario Deportivo. En el caso de no tenerla o verificar que no haya grabado, no podrá efectuar reclamo alguno valiéndose de una imagen.

Programa Domingo 10

Pruebas Libres: serán de 10 minutos a partir de las 11:30 primero para la Sthill, luego será el turno para la Máster 150 4t del Grupo A y a continuación para los del Grupo B.

A las 12:00 está prevista la reunión de pilotos.

Clasificaciones empiezan a las 12:50

Series desde las 13:30

La categoría Sthill lo hará en 6 vueltas

La categoría Máster a 7 vueltas

Las carreras finales comenzarán a las 14:30

Para la Sthill será a 13 vueltas y para la Máster 150 4T a 16 vueltas.