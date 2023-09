Las categorías de pista que compiten en las órbitas del Automóvil Club Río Gallegos y Punta Arenas cerraron una tercera jornada con festejos y abrazos. La idea de invitarlos a sumarse al espectáculo que habitualmente se presenta en el autódromo “José Muñiz” resultó exitosa.

Desde el viernes y hasta este domingo por la tarde, equipos de competición, pilotos y familias se acomodaron en el predio para no perder detalle de cada participación.

El calor de la competencia, la “buena onda” entre argentinos y chilenos desentonó con las jornadas de frío intenso. Incluso el sábado, al cierre de la actividad, la pista terminó mojada a causa de la precipitación de nieve y un poco de granizo. El entusiasmo y el ambiente festivo fueron determinantes para que todo el espectáculo se coronara.

Resultados

Este domingo las categorías chilenas fueron las primeras en ingresar a la pista. En el caso de la Monomarca Accent, el ganador resultó el piloto de la peña Millao Díaz, quien marcó un tiempo de 29:32:377 para completar los 20 giros de rigor, escoltado por Marcelo Cadagan y Sebastián Ampuero.

La Monomarca Chevette metió en grilla 23 vehículos y fue Jean Barrientos el feliz ganador con un tiempo de 28:44:452 para completar las 19 vueltas.

En el caso de la Monomarca Lada Samara, contó con 11 autos y Samuel Millao celebró la victoria luego de los 20 giros que le demandaron un tiempo de 29:09:902. El segundo lugar fue para peña Los Jorges y el tercer escalón del podio lo ocupó la peña Los Javys.

En la Stock Patagónico Pista hubo 11 autos listos para largar y completar los 15 giros. El más veloz resultó Nicolás Fernández con un tiempo de 18:14:790, seguido por Gerónimo Núñez y Jorge Ramps.

La carrera a 10 vueltas para la Monomarca Fiat 1600cc, con pilotos titulares, la ganó Agustín Orellana con un tiempo de 17:15:994, seguido por Agustín Verón y Marcos Bressani.

La Monomarca Fiat 1300cc tuvo como ganador a William Bull con un tiempo de 19:23:736, seguido por su hermano Alexis y Marcelo Sebastianelli.

Samuel Millao Díaz, ganador en Lada Samara, comentó: “Un sueño correr en este autódromo, tan liso, tan hermoso con el público, los compañeros que corren espectacular, así que fue una carrera soñada. Largamos desde el séptimo u octavo puesto y en las últimas vueltas agarré la punta y no la solté más. Fue un carrerón”.

Teniendo en cuenta que para un gran porcentaje de pilotos esta fue la primera vez que corrían en la pista riogalleguense, lo que demandó momentos de adaptación, comentó “soy muy adicto al simulador, conseguí un auto parecido a los que uso para correr y practiqué mucho. Me conocí la pista de piano a piano, lo que me ayudó bastante para llegar al primer entrenamiento, ir a fondo y no descubrir nada”.

Finalmente y sobre su equipo, señaló que en Punta Arenas “nos quedamos hasta la madrugada trabajando varios días seguidos, sin dormir. Tenía que ir a estudiar al instituto, pero las amanecidas dan los frutos. Agradecer a mi abuelo, a mis tíos y a mis auspiciantes que brindaron una gran ayuda para estos autos estén en pista. La victoria es para ellos”.

El próximo objetivo es volver a correr en esta pista y que su nombre sea reconocido, ya sea con su categoría o como invitado.

Cristian Vera fue otro de los pilotos que por primera vez tenía la posibilidad de correr en este circuito y sobre la competencia comentó: “Me despisté y tuve que remontar desde atrás. Hermoso circuito, el Cabo Negro es una pista para girar”, para luego comentar que estaría dispuesto a volver a preparar la máquina para otra visita a Río Gallegos.

William Bull, luego del abrazo con su padre, dijo: “Trabajando en equipo pudimos escaparnos un poco y hacer una buena carrera. Cuando se dan estas cosas hay que disfrutarlas. Ayuda que los dos autos sean parejos y siempre tiene que ganar uno. La carrera pasada le tocó a ‘Ale’ y esta vez a mí. Cuando tenemos vía libre, sabemos cómo correr juntos”.

Alexis Bull: “Re feliz, se nos dio el resultado que tanto buscamos, por segunda vez consecutiva. Esta vez le tocó a ‘Willy’ salir adelante, así que está todo bien. Corremos en equipo, siempre lo hacemos, los dos tiramos para adelante y creo que eso es lo más importante. Hoy nos vamos felices”.

Marcelo Sebastianelli, que en el inicio había picado en punta, terminó en el tercer lugar. “Conforme porque más no se puede hacer. Es imposible correrlos. Cuando hay dos 128 ‘chupados’, es imposible. Estamos pensando en hacer cambios, ya veremos”.

En la Stock Patagónico Pista se presentaron pilotos de vasta trayectoria, como Raúl García que estuvo en 114 carreras y accedió a 13 podios, así como Mario Paredes con 77 banderas a cuadros y 30 podios.

Cuando transitaban la 11ª vuelta, el rendimiento del auto de Paredes disminuyó notablemente, como si se hubiese roto algo, porque sin mayores dificultades Nicolás Fernández se acomodó en la punta y ya no la soltó. Atrás se dieron duelos interesantes que mantuvieron al público expectante hasta que apareció la bandera a cuadros.

Ya en parque cerrado, Fernández comentó que el auto mejoró, “se notó en la pista. Estamos conformes con el equipo porque pegó un salto enorme. Quiero agradecer a todos los colaboradores porque atrás de cada auto hay muchísima gente”.

Cierre

La última final de la jornada estuvo a cargo de la Monomarca Fiat 1600cc. Ellos tenían el compromiso de dar 11 giros con pilotos titulares. No desentonaron con el resto de las categorías en cuanto al espectáculo. La punta de la hilera no cambió a partir de que Agustín Orellana se puso al mando. Detrás suyo hubo duelos entretenidos y hasta varias situaciones de “chapa-chapa”.

Una de esas situaciones se dio en la octava vuelta, cuando Agustín Verón, que marchaba segundo, se fue al pasto y Marcos Bressani se convirtió en escolta, en forma casi inmediata y, reconociendo el toque, permitió que Verón reocupara el puesto para prevenir alguna sanción del comisario deportivo.

Así, Orellana ganó de punta a punta. “Felices de llevarnos todo a Calafate”, dijo el piloto luego de saludar a su equipo y celebrar la victoria. “Al principio tuve problemas con los frenos, que eran nuevos, pero con el rodaje en pista se acomodó todo. La categoría está muy pareja, todos los autos rinden prácticamente lo mismo y eso hace que se vea una linda carrera. Los puntos nos permiten pensar en volver para seguir sumando en la carrera de octubre”.

Con los motores ya apagados, todo se dispuso para la entrega de premios. Aplausos, festejos, entusiasmo y despedidas para los pilotos que visitaron la ciudad. En octubre habrá un nuevo espectáculo.

GIORGIO MICHIELETTO – PRESIDENTE DEL AUTOMÓVIL CLUB RÍO GALLEGOS

“Vamos a redoblar esfuerzos para que vuelvan en octubre, noviembre y diciembre”

El presidente del ACRG, Giorgio Michieletto, tuvo palabras de agradecimiento para todos los que de una u otra forma permitieron que la propuesta resultara todo un éxito.

“Agradecer a la gente de La Opinión Austral y LU12 por el acompañamiento que tuvimos durante todos estos días en todos los diarios, portales, por apoyarnos como lo hacen desde hace mucho tiempo”.

En el cierre de la actividad reconoció sentirse contento: “Una vez más el autódromo lleno. Para un zonal es muy importante. Se vio mucha gente de Chile, mucho público, buena cantidad de autos; con algunos problemitas de traslado que tuvimos faltaron algunos, pero contentos”.

Eso en cuanto a la visita de las categorías chilenas, sobre las que compiten habitualmente bajo la órbita del ACRG comentó que “lamentablemente con poco parque nuestro, pero cerrando un fin de semana más que bueno”.

Ante la observación del funcionamiento de todas las áreas que conocen de sobra lo que se necesita atender en cada evento, destacó que “tenemos una comisión que nos acompaña hace muchos años, hemos hecho carreras nacionales como la de marzo. Tenemos experiencia, un buen equipo de banderilleros, seguridad, comisario deportivo, revisadores y la gente de la CD que trabaja constantemente para resolver todos los problemas y pasar un fin de semana tranquilos, que es lo que todos queremos”.

Agradeció a la gente de Chile por confiar en la organización, “he hablado con muchos pilotos y destacan el autódromo. Vamos a redoblar el esfuerzo para que vengan en el mes de octubre, para lo que ya tenemos previstas las categorías, y noviembre y diciembre también. De eso se encarga Claudio Fernández, que es el director de la prueba en Punta Arenas y que es vicepresidente del club. Por su intermedio vamos a seguir trabajando para brindarles todo lo que necesiten para poder tener un buen fin de semana de carrera sin ningún tipo de problema”.

CATEGORÍAS DE CHILE

Monomarca Accent

Final a 20 vueltas

1° Peña Millao Díaz 29:32:377

2° Marcelo Cadagan 29:34:358

3° Sebastián Ampuero 29:34:463

4° Juan Ojeda 29:37:948

5° Fabián Vera 29:49:358

6° Sebastián Barrientos 29:53: 724

Monomarcha Chevette

Final a 19 vueltas

1° Jean Barrientos 28:44:452

2° Evert Oyarzo 29:16:169

3° Cristian Vera 29:17:755

4° Cesar Quezada 29:19:062

5° Jorge Oyarzún 29:24:463

6° Rodrigo Nancuante 29:35:698

Monomarca Lada Samara

Final a 20 vueltas

1° Samuel Millao 20:09:902

2° Peña Los Jorges 29:49:400

3° Peña Los Javis 29:58:948

4° Peña Mechanic Sur 30:23:713

5° Francisco Muñoz 30:36:753

6° Rodrigo Rogel 30:39:559

PILOTOS DE ARGENTINA

Stock Patagónico Pista

Final a 15 vueltas

1° Nicolás Fernández 18:14:790

2° Gerónimo Nuñez 18:17:063

3° Jorge Ramps 18:20:861

4° José Moreno 18:29:171

5° Mario Paredes 18:41:796

6° Maximiliano Trevotich 18:43:602

Monomarca 1300cc

Final a 15 vueltas

1° William Bull 19:23:736

2° Alexis Bull 19:23:840

3° Marcelo Sebastianelli 19:31:475

4° Jesús Leguizamón 19:35:878

5° Horacio Fernández 19:43:329

6° Agustín Orellana 19:44:046

Fiat 1600cc

Final a 10 vueltas

Pilotos titulares

1° Orellana – González 17:15:994

2° Verón – Bull 17:19:134

3° Bressani – Sánchez 17:19:765

4° Mayorga – Mayorga 17:27:846

5° Fernández – Fernández 17:32:882

6° Ojeda – Ortiz 17:33:387