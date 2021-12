Video. Thiago Martínez, piloto del Turismo Pista, visitó LU12: "Tuvimos la necesidad de correr al límite"

Un gran salto: Thiago Martínez fue protagonista del Turismo Pista hasta la última jornada y a pesar de un cierre lejos de lo esperado dejó bien representado al automovilismo made in Río Gallegos. "Fue una temporada completamente distinto para mí, muy difícil en lo presupuestario. Me hice grande de un año al otro porque pasé de subirme a manejar a ocuparme de la empresa y de que el auto no se le caiga ningún tornillo", indicó en LU12 AM680.

Micrófono de por medio, junto a Ian Grandón Soporsky y Carlos Zapico, siguió en la Decana de la Patagonia: "Hubo algunas cosas que no me gustaron pero no había más opción. A pesar de eso, veo lo positivo 2021 y estoy pensando en lo que viene".

(FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

En referencia ala temporada que lo tuvo como protagonista hasta la última jornada en Alta Gracia, Martínez sostuvo: "Fue todo complicado, mi meta era ganar una fecha y pudimos lograr dos. Aunque hubo inconvenientes, fue un buen año".

El Renault Clio que ganó en Rosario y cerró el año para el de Santa Cruz.

Con 167.5 puntos, dos finales ganadas -en Olavarría con el Toyota Etios y en Rosario con el Renault Clio- completó un Campeonato 2021 en la 5° posición y sumó el segundo año consecutivo siendo los nombres más rutilantes de la Clase 3.

Thiago Martínez, con la gorra de La Opinión Austral, fue el ganador de la fecha del Turismo Pista Santacruceño. (FOTO: MATÍAS BARRIENTOS/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Justamente, con un recorrido considerable en el TP explicó detalles: "Es mucho compañerismo en la categoría. Hay una foto del último fin de semana, con todos los pilotos que peleaban por el campeonato, donde estábamos todos juntos y charlando de lo que iba a hacer cada uno en el futuro".

"Es complejo pero quiero hacer una prueba en el TC, me encantaría".

De la misma forma, el de Río Gallegos agregó: "Son muchos autos y hay rivalidad, en mi caso me llevo muy bien con todos. Eso esta bueno para no generar un mal ambiente, así lo viví últimamente".

Dos autos y un equipo: Martínez eligió a Cano Racing esta temporada y con ellos logró conquistar el P1 con dos máquinas diferentes. "Siempre estuvimos integrados. Llegamos a un equipo nuevo, con buenas y malas recomendaciones. Es lo que pasa siempre. Yo personalmente no puedo decir nada, siempre laburaron en base a mejorar. Nunca los vi quietos. "En todo momento dieron lo mejor de ellos. Me recibieron para ser uno más de su familia".

Una fija

En su recorrido por el automovilismo existen varios compañeros, pero su amigo Federico se convirtió en irremplazable para cada fecha. "Lo conozco desde chico, cuando iba de vacaciones a Carlos Paz había un local de simuladores y el era un empleado más. Generamos una amistad hace seis años, me acompañó todo el Campeonato".

Aunque "Fede" se perdió una fecha y Thiago la recuerda muy bien: "No estuvo en Concepción del Uruguay y choqué, después de eso le dije que tiene que acompañarme sí o sí".

En sintonía, desde San Luis, Ariel Cano -de la escuadra Cano Racing- se prendió a charlar con LU12. "Para nosotros era una temporada brillante, calculo que este no era el resultado final. Los fierros son así, Thiago este año estuvo en un nivel muy alto. Tiene la vara arriba".

De la misma forma, Cano se refirió a la categoría: "Actualmente está difícil, se ha trabajado mucho y está muy profesional. Es hasta complejo entrar en la final, no es la que vivimos antes".

Para cerrar, no dudó en hablar de Martínez: "Arriba del auto es un distinto, tiene ese plus. Nuestro año no fue malo pero sé que teníamos para más, es un ser humano como cualquiera. Tiene maniobras que te deja con la boca abierta. Agradecemos que haya confiado en nosotros. El automovilismo siempre tiene revancha".

Futuro

A pesar de algunas jornadas olvidables, el santacruceño aseguró: "Tuvimos la mentalidad de correr al límite porque íbamos a pelear el título. No era el fin de año que merecíamos, pero demostramos capacidad. Si puedo seguir arriba de un auto, estoy seguro que buscaremos ser protagonistas".

Martínez cerró el año con victorias en Olavarría y Rosario. ¿El dato? Con dos autos diferentes.

¿Sumarse al TC? Es una pregunta que le ha llegado varias oportunidades al de Río Gallegos, no esquivó y respondió: "Siempre hay charlas, las ganas están. Es complejo pero quiero hacer una prueba, me encantaría. Es mi objetivo del 2022".

Santa Cruz

Antes de las fiestas, el riogalleguense no quiso perderse el cierre del calendario local y estuvo en el José Muñiz. En una gran carrera se quedó con el P1 de la 7° fecha del Turismo Pista Santacruceño. "Fue todo muy lindo y lo disfruté", compartió.

Para cerrar, aunque lo hace en muchas oportunidades, el de Santa Cruz agradeció: "Es mucha gente, están detrás mío y eso me pone muy feliz. Mi mamá y mi hermana, las que más me apoyan. Toda mi familia me aguanta afuera y sufren a la distancia". Y agregó su deseo: "Esperemos seguir el año a nivel nacional, que sea en la categoría que sea".