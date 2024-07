Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Tengo mucha fe“. Con estas palabras sintetizó el presidente de Hispano Americano, Jorge Castro, la actualidad y el futuro del Celeste en la Liga Argentina, la segunda categoría del básquet nacional.

Es que el Celeste, representante de Santa Cruz en la elite del deporte, está habilitado a jugar la próxima temporada, pero ahora viene lo más difícil: tener el presupuesto para contratar jugadores, cuerpo técnico y organizar toda la logística que representa una competencia de estas características en donde, para el partido más cerca, hay que tomarse -como mínimo- un avión.

“Acá hay dos situaciones, poner la plaza en venta o jugás“, dijo Castro en su visita a los estudios de LU12 AM680. Hispano quiere jugar y está trabajando para eso. “Estamos ansiosos“ dijo el mandamás del Celeste y anticipó que este viernes tuvieron una reunión con el ministro de Gobierno de Santa Cruz, Pedro Luxen. “Tuvimos una linda charla y el martes vamos a tener otra“, contó.

“El Gobierno verbalmente nos dijo que quería que sigamos participando. Ya tenemos de todos modos algunos sponsors medio cerrados que nos van a acompañar. De los que teníamos antes y los que se sumaron ahora”, agregó Castro.

“Uno está y quiere seguir“ enfatizó, pero marcó que “es muy difícil mantenerse” y que salvo clubes grandes como Boca Juniors, River Plate o San Lorenzo, los del interior necesitan del apoyo estatal para competir profesionalmente en la liga.

“Es un espectáculo deportivo muy lindo que se puede compartir con la familia. No tenemos otro así en Río Gallegos”, marcó y profundizó que “si no estás acompañado por el Gobierno Municipal y Provincial, es imposible“.

“Es una plaza que no hay que perderla. Si no llega a haber apoyo, no habrá enojo y responsabilizar a fulano de por qué no jugamos. Son situaciones que cada uno maneja”, subrayó el presidente del Celeste, marcando que la Subcomisión de Básquet “se desvive” y que se trabaja “con amor porque queremos al club y para que toda la sociedad pueda disfrutar de un evento deportivo de estas características”.

“Creemos que se va a jugar“, auguró, aunque vaticinó que “va a ser un año muy duro“. Esto, por los altos costos que demanda viajar a jugar contra los otros clubes de la Zona Sur de la Liga Argentina. “Hacer una gira a nosotros, hoy, nos debe costar alrededor de 7 millones de pesos para 16 jugadores”, estimó y sostuvo: “Cuando vamos, tratamos de hacer los menos viajes posibles, y jugar con 3 o 4 equipos, que es desgastante para el jugador”.

En ese mismo sentido, contó que ya varios clubes de la liga se comunicaron con Hispano Americano para consultar si van a participar de la próxima temporada. “Consultan por la logística, porque lo tienen que meter (NdR: el viaje en avión) dentro del presupuesto”.

Cerrando, y en cuanto a cómo diagraman el armado del plantel, dijo que les hubiese gustado sostener a Eduardo “Chiche“ Jápez en la dirección técnica. “Queríamos que venga de vuelta”, dijo. El técnico firmó con Comunicaciones. También jugadores importantes de la temporada pasada ya han firmado con otros clubes.

“Llegamos a último momento y cada club ‘chupó’ a jugadores de renombre que teníamos nosotros” dijo Castro en ese aspecto. No obstante, marcó que “se tienen en mente nombres” y que “los representantes llaman todos los días ofreciendo jugadores y técnicos” a la Subcomisión de Básquet.

