Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con mucho respeto recibimos de nuestro colega y amigo el ex galleguense Oscar Miguele, una nota realizada a un santacruceño que acaba de asumir la responsabilidad de dirigir al club Huracán Las Heras de la provincia de Mendoza, nada menos que en la Liga Argentina de Básquetbol.

La división que dejara Hispano Americano hace poco menos de dos años, involucra ahora a otro nacido en Caleta Olivia y que nuestro colega Oscar entrevistó en los últimos días y que suple la ausencia de quien fuera el responsable mayor el venezolano Javinger Cargas Hernández que renunció por motivos personales, por lo que con ocho encuentros decisivos por delante el santacruceño quedó al frente por lo que ponemos a consideración la citada nota del colega Miguele:

Gustavo Noria Bóhorquez en la dirección técnico táctica de Huracán Las Heras Básquet, estará a cargo de una misión complejísima: Nada más ni nada menos que permanecer en la Liga Argentina de baloncesto, es decir la segunda categoría nacional. La escuadra mendocina competirá con la sensible baja por razones personales del venezolano Javinger Vargas Hernández en lo que queda del certamen.

El santacruceño oriundo de Caleta Olivia y radicado en Neuquén, arribó hace pocos días para tomar el timón del plantel en la competencia para reemplazar al renunciante coach rosarino Agustín Pujol. Es de destacar que el cesante, comandó al equipo en una producción destacada cuando se iniciaba el año anterior. Vale decir entonces que el Globo compitió de manera digna en la Liga Federal, con el condimento de ser debutante absoluto para posteriormente afrontar seriamente la segunda categoría nacional.

Huracán milita junto a Rivadavia Básquet en la segunda categoría, afrontará en pocas horas ocho juegos vitales y además de ganar la mayoría de ellos, dependerá a la vez del rendimiento de los rivales directos.

El head coach nos recibió amablemente y dialogó sin tapujos ni evasión de pregunta alguna.

¿Cómo es sumarse a un equipo que no armaste y que está complicado para permanecer en Liga Argentina?

Partido por partido. Ahora la cabeza está puesta en recibir y derrotar a Jujuy Básquet. Lo demás vendrá solo. Nos concentramos en lo nuestro, no vemos resultados ni rendimientos de los otros. Solo estudiamos al rival que nos toca inmediatamente, descansamos, regeneramos y nos metemos de lleno en el próximo juego.

¿Cómo calificas tu adaptación?

Con tranquilidad y seguro de haber visto que el equipo levantó el nivel, excepto en el último juego frente a Barrio Parque en el que el cansancio nos pasó la cuenta física de desgaste después de tres partidos en muy pocos días y para complicarnos aún más fuera de casa. Con respecto a eso, opino que no debería ser así. Se debe rever la manera de disputa de los campeonatos, ya que tenemos largas distancias con horas interminables de colectivo. Pero por el momento solo sirve afrontar los compromisos como vienen. A todos nos toca lo mismo, pero reitero no es lo ideal.

¿Qué es lo que observas de cara a los próximos juegos?

Tenemos cinco de ocho en casa. Y lo mejor de todo es el descanso o poder dosificar trabajo tanto con pelota, como en la parte regenerativa y además aprovechas el hecho de poder tener más de tres prácticas seguidas para inculcar conceptos. Es la primera oportunidad que tengo de hacer esto desde que llegué.

Noria Bóhorquez ya trabajó en Mendoza. Lo hizo en Rivadavia y en Atenas con quien compartió cuerpo técnico con el preparador físico a Omar Dabúl, que como sabemos, ya lleva un año en la institución del norte mendocino.

No armaste el equipo y llegaste como reemplazo. ¿Cómo es la inserción en un grupo humano que trabaja desde hace rato y que no formaste?

Lo primero es hacer un diagnóstico de saber el estado general de cada uno de los jugadores. Revisar todos los detalles que tienen que ver con el funcionamiento en todos los aspectos dentro y fuera del mismo juego. Mi sensación resultó positiva totalmente. Todos quieren trabajar y quieren modificar su realidad. Me tocó otras veces haber encontrado resistencia, pero aquí es absolutamente a favor y con ganas de sumar colectivamente.

Viene Jujuy el martes 24 de febrero a las 21.30, Luego Colón de Santa Fe el sábado 28 de febrero también 21.30, posteriormente Independiente BBC viernes 6 de marzo mismo horario y para terminar la localía en este segmento en casa Sportivo Suardi el lunes 16 de marzo 21.30: ¿Qué puede pasar?

Como te dije al principio y no es frase hecha, partido por partido. Ningún equipo demostró un nivel superlativo que nos obligue a pensar “no le podemos ganar”. Hay planteles más sólidos posiblemente o con mayor rodaje, pero nada que nos supere tan ampliamente.

¿Fortalezas y debilidades del equipo?

La mayor de todas es que están convencidos sobre el objetivo. Eso ayuda a todo la maquinaria que va detrás del logro. Nadie baja los brazos y todos queremos lo mismo. Sabemos que tenemos déficit defensivo, recibimos muchos puntos con altos porcentajes de tres puntos.

Huracán Las Heras muestra un proceso de renovación institucional interesante y positivo. Próximamente tendrá recambio de autoridades de comisión directiva. Nuevamente a partir de mediados de marzo competirá en el Torneo Federal de fútbol. Tiene el capital más preciado: Gran acompañamiento de público cualquiera sea su participación y encara un proceso de modernización de gestión.