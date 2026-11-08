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Un incendio sobre una acumulación de basura movilizó a los bomberos durante la madrugada de este domingo en el barrio Rotary 23 de Caleta Olivia. El operativo se desarrolló en la intersección de Pozo O-12 y avenida Las Barrancas.
La División Cuartel 16° (M-994) acudió al lugar tras recibir una alerta transmitida por la División Cuartel 5°.
Para controlar las llamas, los efectivos desplegaron una línea devanadera y posteriormente realizaron tareas de remoción del material con un gancho de escombramiento, a fin de evitar una posible reactivación del fuego.
El procedimiento se extendió entre las 03:30 y las 04:15, con la colaboración de personal del Comando de Patrullas (M-1000).
Finalmente, el incendio quedó completamente extinguido y el sector fue neutralizado. Los bomberos regresaron a la base sin registrarse novedades.
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