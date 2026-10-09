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Personal de la Prefectura Naval Argentina secuestró cuatro lingotes de oro, con un peso superior a los 2,5 kilos y un valor estimado en más de $1.200 millones, durante dos allanamientos realizados en Caleta Olivia, en el norte de Santa Cruz. El metal precioso estaba oculto en el depósito de agua de un inodoro en desuso, empotrado en la pared de un baño.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, el hallazgo se produjo en el marco de una investigación iniciada tras la desaparición de un hombre, ocurrida el 7 de diciembre de 2025 en esa localidad.

Las tareas de inteligencia e investigación comenzaron el 6 de mayo de 2026 y estuvieron a cargo de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura. A partir del análisis de información y tareas de vigilancia, los investigadores identificaron dos domicilios que podrían estar vinculados con el caso.

Durante el registro de una de las viviendas, los efectivos encontraron los cuatro lingotes escondidos en el interior del depósito de agua del inodoro. En el lugar también identificaron a tres personas mayores de edad y secuestraron un automóvil, un equipo de grabación de cámaras de seguridad (DVR), dos teléfonos celulares, 38 vainas servidas y tres sobres con muestras de hisopados realizados sobre una heladera.

Durante los procedimientos, los efectivos incautaron dispositivos electrónicos, un vehículo y otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

Investigan una posible conexión con un robo a una minera

De acuerdo con la información oficial, las pesquisas apuntan igualmente a establecer una posible relación entre el hallazgo y un robo millonario cometido en 2023 contra una empresa minera de Santa Cruz. En aquel episodio, los autores sustrajeron lingotes de oro y plata de una bóveda.

Por el momento, las autoridades continúan con las diligencias para determinar si el metal incautado en Caleta Olivia tiene relación con aquel hecho y establecer su procedencia.

El informe del Ministerio de Seguridad Nacional señaló, además, que el oro podría corresponder a material refinado utilizado en joyería. También mencionó una modalidad en la que algunas firmas presuntamente declaran este tipo de materia prima como otro material para facilitar su exportación y eludir controles tributarios. Sin embargo, no se informó que esta hipótesis haya sido confirmada en relación con los lingotes secuestrados.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Prefectura Naval Argentina en dos domicilios de Caleta Olivia, en el marco de una investigación iniciada tras la desaparición de un hombre en diciembre de 2025.

En el segundo domicilio allanado, los uniformados identificaron a cuatro personas —dos adultos y dos menores de edad— e incautaron dos vehículos.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, con la intervención de la Secretaría del Dr. Kevin Daniel Rearte. La Justicia dispuso el secuestro de los elementos y que las personas identificadas quedaran supeditadas a la causa, mientras avanza la investigación.